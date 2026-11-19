Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 9:14 p. m. · 2 min de lectura

El Presidente anticipó que buscará un segundo mandato y defendió su programa económico. También reconoció que la inflación no baja al ritmo esperado y que la economía afectó los salarios reales, el crecimiento y la pobreza.

Javier Milei ya piensa en su reelección y aseguró que seguirá gobernando hasta 2031

El presidente Javier Milei volvió a mostrarse confiado sobre su futuro político y aseguró que será reelegido en las elecciones presidenciales de 2027. Durante una exposición en el Palacio Libertad, defendió su programa económico, prometió continuar con la reducción de impuestos y reconoció que la inflación todavía no desciende al ritmo esperado.

En un discurso que combinó definiciones económicas con un claro mensaje electoral, el mandatario nacional anticipó que pretende permanecer al frente de la Casa Rosada durante un segundo mandato.

“Mi sucesor vendrá en 2031 porque voy a ser reelecto”, afirmó Milei, convencido de que La Libertad Avanza logrará imponerse nuevamente en las urnas.

Las declaraciones fueron realizadas durante las Jornadas Monetarias y Bancarias organizadas por el Banco Central, donde el Presidente aprovechó su intervención para defender los resultados de su gestión y proyectar el rumbo económico de los próximos años.

Milei también hizo especial referencia al electorado joven, al que considera uno de los principales respaldos de su espacio político, y aseguró que su fuerza conseguirá ganar las próximas elecciones presidenciales en primera vuelta.

En materia económica, el jefe de Estado volvió a responsabilizar a las administraciones anteriores por los desequilibrios que, según su interpretación, recibió al asumir el Gobierno en diciembre de 2023.

Defendió el ajuste del gasto público, el equilibrio fiscal y las reformas impulsadas por su administración, al tiempo que prometió profundizar la reducción de impuestos y avanzar con nuevas medidas de desregulación económica.

Sin embargo, durante su exposición también reconoció que la inflación no está disminuyendo con la velocidad que esperaba. Atribuyó parte de esas dificultades a la incertidumbre política, los conflictos internacionales y las tensiones que atravesó su Gobierno.

El Presidente admitió además que la evolución de la economía tuvo consecuencias sobre los salarios reales, el crecimiento y los niveles de pobreza, aunque insistió en que no modificará el rumbo de su programa.

Sus declaraciones llegan en un contexto en el que la situación económica continúa siendo una de las principales preocupaciones de los argentinos, especialmente por el poder adquisitivo de los salarios, el costo de vida y las dificultades que enfrentan numerosos sectores para llegar a fin de mes.

Con las elecciones de 2027 todavía por delante, Milei comenzó a instalar públicamente su aspiración de gobernar hasta diciembre de 2031, dando por descontado un triunfo electoral que aún deberá definir la ciudadanía.

Mientras el oficialismo apuesta a consolidar su proyecto político, el desafío del Gobierno será demostrar que los resultados de su política económica pueden traducirse en mejoras concretas para los trabajadores, jubilados, comerciantes y familias argentinas.

Porque más allá de las proyecciones presidenciales y las expectativas electorales, serán los ciudadanos quienes tengan la última palabra en las urnas.