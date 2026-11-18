Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 4 min de lectura

El fiscal federal denunció al dirigente y solicitó investigar si recibió instrucciones de la Guardia Revolucionaria iraní. También pidió verificar el origen de sus mensajes y analizar si sus declaraciones podrían constituir delitos.

El fiscal federal Carlos Stornelli denunció a Luis D'Elía y pidió que sea citado a declaración indagatoria por afirmar públicamente que transmitía un mensaje de la Guardia Revolucionaria iraní, organización considerada terrorista por el gobierno de Javier Milei.

La presentación busca determinar si el dirigente mantiene vínculos con esa estructura y si sus expresiones podrían encuadrarse en delitos como terrorismo, traición a la patria o intimidación pública. La denuncia no implica que esos delitos estén acreditados y será la Justicia la que deberá evaluar las pruebas.

El mensaje de D'Elía sobre la Guardia Revolucionaria iraní

La denuncia se originó en una publicación que D'Elía realizó el 17 de noviembre, a las 15.20, en su cuenta personal de X. Allí sostuvo que había recibido un pedido para difundir una comunicación oficial de la organización iraní.

“La Guardia Revolucionaria Iraní, la misma que hace un tiempo me pidió que comunicara algunas cosas, hoy me pidió que oficialmente transmitiera aquí en Argentina y en el Mercosur este mensaje”, escribió el dirigente.

En el mismo mensaje, anunció: “En las próximas dos semanas se va a reiniciar la guerra. Y como decimos en los barrios de la periferia de Buenos Aires: se va a reiniciar mal. Va a ser la fase definitiva”.

Qué busca determinar la denuncia de Stornelli

Para el fiscal, las declaraciones exceden una opinión personal sobre el conflicto en Medio Oriente, ya que D'Elía se atribuyó la representación de una organización extranjera y afirmó haber recibido un encargo para transmitir un mensaje en Argentina y el Mercosur.

Stornelli pidió esclarecer “las circunstancias en las que habría recibido y posteriormente difundido aquel mensaje” y profundizar en “aquellas conexiones que el propio denunciado reconoce tener con una organización terrorista”. También sostuvo que las expresiones “adquieren particular relevancia” por la referencia a ese supuesto encargo.

La investigación deberá establecer si D'Elía efectivamente recibió instrucciones de la Guardia Revolucionaria o si sus dichos fueron una manifestación personal sin respaldo de sus supuestos interlocutores.

Las advertencias sobre Estados Unidos e Israel

En la publicación, el dirigente también hizo advertencias sobre una posible escalada militar contra Estados Unidos e Israel. “Que tomen nota Estados Unidos e Israel: ya no tienen más bombas trasladables en aviones; ahora tienen misiles atómicos de 8 toneladas con un daño periférico de 85 kilómetros a la redonda”, afirmó.

D'Elía agregó que Irán había recibido autorización para fabricar y lanzar armamento atómico si lo consideraba necesario. Además, dirigió insultos y expresiones agravantes contra el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

También aseguró que tres portaaviones estadounidenses, con 5.000 soldados cada uno, habían llegado a las cercanías de Irán. “Si deciden descender a tierra iraní, van a volver 15.000 ataúdes a Estados Unidos”, sostuvo. Según su mensaje, Irán preparaba un ejército de un millón de soldados ante una eventual intervención militar.

Los países mencionados y los posibles delitos

El dirigente advirtió además que otros países europeos podrían ser blanco de ataques: “En 15 o 20 días, recomenzada la guerra, también van a ser atacados brutalmente Chipre, Grecia, Rumania, Bulgaria e Italia”. Stornelli consideró que corresponde investigar si esas expresiones constituyen amenazas penalmente relevantes y determinar el origen del mensaje.

La presentación invoca los artículos 213 bis y 214 del Código Penal, vinculados con la actuación en agrupaciones destinadas a imponer ideas por la fuerza y con la traición a la patria. También menciona el artículo 211, sobre intimidación pública, y el artículo 41 quinquies, que contempla un agravante por finalidad terrorista en determinadas circunstancias.

La aplicación de esas figuras deberá ser analizada por la Justicia. Las declaraciones públicas y los eventuales contactos con una organización extranjera no prueban por sí solos la comisión de esos delitos.

Las medidas solicitadas y la causa AMIA

Stornelli pidió incorporar las capturas de pantalla de la publicación y adoptar medidas urgentes para preservar su contenido. También solicitó comprobar la autenticidad del mensaje, la fecha en que fue difundido y la titularidad de la cuenta de X.

Entre las medidas propuestas, el fiscal planteó determinar si D'Elía forma parte de la Guardia Revolucionaria iraní y, en caso afirmativo, establecer qué función tendría, quiénes serían sus contactos y cuáles serían sus conexiones. Para eso, pidió analizar sus redes sociales públicas, posibles abonados telefónicos y registros migratorios, además de certificar la existencia de otras causas judiciales que puedan aportar información sobre sus eventuales relaciones con Irán.

D'Elía ya está procesado junto con Cristina Kirchner y otros exfuncionarios por el presunto encubrimiento de cuatro iraníes en la causa por el atentado contra la AMIA, que se encuentra en etapa de juicio oral, aunque todavía no tiene fecha de inicio.

En su presentación, Stornelli recordó que la Justicia argentina atribuyó a altos funcionarios del régimen iraní la responsabilidad intelectual por el atentado contra la mutual judía. El ataque, cometido el 18 de julio de 1994, causó 85 muertes y cientos de heridos, y es considerado el atentado terrorista más grave de la historia argentina.