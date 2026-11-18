El peronismo mantendrá dos representantes por la Cámara alta, que serán Eduardo Wado De Pedro y Florencia López. La Libertad Avanza se quedará con una banca y el radicalismo conservará otra, que ocupará Maximiliano Abad.

En medio de las negociaciones por la reforma electoral, Patricia Bullrich aceptó que el peronismo conserve dos de las bancas del Senado en el Consejo de la Magistratura. Los lugares serán ocupados por legisladores con llegada política a Cristina Kirchner.

Con el reparto acordado, La Libertad Avanza tendrá un representante en el organismo encargado de designar y remover jueces, mientras que la banca restante seguirá en manos del radicalismo.

Quiénes ocuparán las bancas del Senado en la Magistratura

En la reunión de Labor Parlamentaria del Senado se resolvió que el peronismo mantendrá sus dos representantes, aunque habrá un cambio de nombres. Dejarán sus puestos la mendocina Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde.

En su lugar ingresarían Eduardo Wado De Pedro y la riojana Florencia López. Las nominaciones serán enviadas al Consejo de la Magistratura por la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel.

La designación de López también representa un gesto hacia el gobernador riojano Ricardo Quintela. Ante la renovación de los ocho representantes del Congreso en el organismo, cuatro por cada cámara, el mandatario cedió al bloque Justicialista al senador Fernando Rejal, lo que le permitió alcanzar 22 integrantes, uno más que el oficialismo.

La disputa por la representación del peronismo

La discusión remite a una maniobra de Cristina Kirchner en 2022, cuando era vicepresidenta y dividió el bloque peronista para intentar quedarse con tres de las cuatro bancas del Senado en la Magistratura. La estrategia no prosperó: un fallo de la Corte Suprema terminó asignando un lugar al cordobés Luis Juez.

En esta ocasión, durante la reunión de jefes de bloque se planteó una interpretación distinta. El peronismo había comenzado el año con 22 representantes, mientras que La Libertad Avanza tenía 20, ya que Juez se incorporó más tarde a ese espacio. Con ese argumento, los senadores aceptaron que las dos bancas correspondientes a la mayoría quedaran en manos del bloque con más integrantes.

Bullrich resolvió reservar una de las vacantes para La Libertad Avanza, aunque el nombre de su representante todavía no se había definido. Entre las alternativas mencionadas estaban la neuquina Nadia Márquez, cercana a Karina Milei y a los Menem, y la fueguina María Belén Monte de Oca.

El radicalismo designará a Maximiliano Abad

Bullrich también había promovido la reelección de Juez, pero la Corte Suprema había enviado señales de que no aceptaría esa posibilidad. La banca radical, ocupada hasta ahora por el correntino Eduardo Vischi, quedará para el marplatense Maximiliano Abad.

Desde el fallecimiento del riojano Juan Carlos Pagotto, Abad está al frente de la Comisión de Acuerdos del Senado, que debe dictaminar sobre las candidaturas a jueces propuestas por el Gobierno.

Mientras el Senado acordó el reparto de sus lugares en la Magistratura, Martín Menem busca definir las nominaciones de Diputados y contener a los bloques aliados. La disputa por la tercera minoría dejó expuestas diferencias entre esos sectores.

El conflicto también tuvo impacto en la actividad parlamentaria: este miércoles se cayó la sesión en la que se iban a debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas, y la reforma del Banco Central. La suspensión se produjo en medio de la disputa por una banca en el Consejo de la Magistratura.