Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 2 min de lectura

La senadora sostuvo que el rumbo económico es correcto, pero reclamó medidas cuyos efectos lleguen a los trabajadores, la industria, la construcción y los pequeños comerciantes. También afirmó que el proyecto debe buscar la reelección en 2027.

Patricia Bullrich le planteó a Javier Milei que el oficialismo necesita modificar aspectos del modelo económico para ganar las elecciones del año próximo. La senadora reclamó que los beneficios del plan se reflejen en la vida cotidiana de la población.

En un mensaje publicado en redes sociales, Bullrich sostuvo que el rumbo es el adecuado, aunque requiere un refuerzo. También reiteró que el proyecto debe buscar la reelección en 2027, sin mencionar expresamente al Presidente.

“El rumbo es el correcto, pero necesita un refuerzo. Los argentinos que viven de un sueldo, la industria, la construcción y los pequeños comerciantes necesitan cambios que puedan sentir en su día a día”, publicó Bullrich. Y agregó: “El proyecto debe ser reelegido, pero también necesitamos que cada argentino sienta que eligió este proyecto, que es parte de él y que tiene un lugar en esta Argentina”.

Bullrich reclamó cambios económicos para ganar en 2027

La senadora también compartió un video de su exposición en el evento Finance Summit, donde se definió como “una socia del proyecto”, una expresión que volvió a marcar distancia respecto del Gobierno.

“El factor más importante para ganar una elección es la economía”, afirmó Bullrich en el video. “Es ahí donde nosotros tenemos que poner el foco. Para lograr que el proyecto reelija, tiene que haber algunos cambios que la gente sienta en un año”, añadió.

En su publicación, la dirigente insistió en que los trabajadores, la industria, la construcción y los pequeños comerciantes deben percibir mejoras concretas. También señaló que el país atravesó cambios y que es necesario renovar la esperanza para que cada argentino sienta que forma parte del proyecto.

El rechazo a la propuesta para ser vice de Milei

La nueva diferenciación de Bullrich se conoció días después de que trascendiera desde el Gobierno que le habían ofrecido ser candidata a vicepresidenta de Milei en 2027. La propuesta habría buscado evitar una ruptura política.

Según se reveló en el podcast Bastardos A Sangre Fría, Bullrich volvió a rechazar la posibilidad de acompañar a Milei como vicepresidenta y advirtió que también sería tarde para apartarla de una candidatura presidencial.

Las declaraciones de la senadora coincidieron con un discurso en el que el propio Milei afirmó que será reelegido. En esa intervención, el Presidente incluyó citas atribuidas a Picasso y Alejandro Magno.