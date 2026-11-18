Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 2 min de lectura

Patricia Bullrich anunció cambios en el proyecto durante el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales. La propuesta también modifica la distribución de la publicidad electoral y la elección de los parlamentarios del Mercosur.

La Libertad Avanza dio marcha atrás con la inclusión de colectoras en la Boleta Única de Papel (BUP) y anunció otros cambios en el proyecto de reforma electoral. La jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, presentó las modificaciones durante una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Tras el anuncio, el encuentro pasó a un cuarto intermedio para que el oficialismo y los bloques aliados acuerden la redacción de los cambios antes de avanzar con la firma del dictamen.

Qué cambia en la Boleta Única de Papel

Bullrich explicó que la propuesta deja afuera el sistema de adhesiones. “Hemos decidido dejar afuera el sistema de adhesiones y al sistema D'Hont”, afirmó. Luego agregó: “Hemos escuchado las distintas miradas y hemos decidido volver al sistema de un ciudadano - un voto y al sistema D'Hont y el proporcional”.

En el borrador presentado el día anterior se habían vuelto a incluir las colectoras. Aunque algunos aliados respaldaban esa alternativa, el oficialismo ponía en juego apoyos para la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), uno de los objetivos centrales del Gobierno de Javier Milei.

Publicidad electoral y elecciones del Mercosur

Otro de los cambios anunciados establece que la publicidad electoral en radio y televisión quede en un 50 por ciento. El punto estaba sujeto a discusión dentro del oficialismo.

La nueva propuesta también modifica el mecanismo para elegir a los parlamentarios del Mercosur. Los 24 representantes elegidos por distrito serían designados por las legislaturas provinciales. De los 19 elegidos por distrito único, 12 corresponderían a la Cámara de Diputados y siete al Senado.

La BUP podría incluir categorías provinciales y municipales

El proyecto sumaría, además, un artículo para permitir que las categorías provinciales o municipales se incorporen a la Boleta Única cuando esas elecciones se realicen el mismo día que los comicios nacionales.

Durante el debate, Bullrich también dejó abierta la posibilidad de derogar el artículo 71 del Código Electoral, que restringe actividades comerciales, culturales y sociales durante la jornada electoral. “Si quieren avanzar la veda de la palabra, porque hoy las redes sociales terminan siendo un engaño, podemos ir a anular la veda en todo sentido”, planteó.

“Tenemos muchos detalles que tenemos que corregir”, resumió la jefa de la bancada oficialista. El presidente de la comisión, Agustín Coto, aceptó convocar a un cuarto intermedio hasta las 16.30 para ajustar la redacción y avanzar con la firma del dictamen.