El ministro bonaerense sostuvo que el peronismo podría organizarse sin primarias, aunque sería un proceso más complejo y menos democrático. También cuestionó el impacto de la desregulación económica en el sistema de salud y reclamó fondos para obras de infraestructura.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, advirtió sobre las consecuencias políticas de suspender o eliminar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo nacional. Según afirmó, la reforma podría dificultar la organización de la oposición.

Bianco señaló que, si se concreta el cambio electoral, el peronismo se organizará sin PASO, aunque consideró que esa alternativa sería “más costoso, más complejo y menos democrático”. También cuestionó las gestiones del Gobierno nacional para conseguir apoyos parlamentarios a la iniciativa.

Bianco cuestionó el plan para eliminar las PASO

“El Gobierno está apostando fuertísimo haciendo todo tipo de ofertas a gobernadores o sectores de peronismos provinciales”, sostuvo el ministro. A su entender, la modificación de las reglas electorales responde a una estrategia política deliberada.

“Tienen un objetivo político que es eliminar las PASO. La eliminación o la suspensión tiene como único objetivo que la oposición no se pueda organizar”, consideró Bianco.

El funcionario defendió las primarias como “el mejor sistema para dirimir candidaturas al interior” de los espacios políticos y vinculó la discusión electoral con los esfuerzos por construir una alternativa opositora.

El acto peronista en San Fernando y el llamado a la unidad

El debate se desarrolló en paralelo a las repercusiones por el acto del Día de la Militancia, realizado en el teatro Otamendi de San Fernando. La actividad fue impulsada por el referente del Frente Renovador, Sergio Massa, y el dirigente del peronismo porteño Juan Manuel Olmos. Reunió entre 300 y 400 referentes de distintos sectores, pero no contó con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ni con dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que no fueron convocados.

Bianco relativizó la falta de invitación al mandatario provincial y respaldó el encuentro. “Me parece bien que dirigentes de algunos sectores del peronismo se encuentren, sobre todo porque la consigna era construir un frente anti-Milei”, expresó. Además, recordó que la Provincia convoca a multisectoriales desde comienzos de 2024 para confrontar el modelo económico del Gobierno nacional.

El ministro negó que el plenario tuviera una orientación contra Kicillof. “No fue un acto anti Kicillof. Muchos de los dirigentes que estuvieron ayer estuvieron en actos y actividades que organizamos nosotros”, puntualizó, en referencia a la participación de intendentes bonaerenses en distintas convocatorias institucionales y políticas.

Críticas a la desregulación y reclamo por fondos de infraestructura

Bianco también trazó un diagnóstico crítico sobre los efectos de la desregulación económica del Gobierno de Javier Milei en el sistema sanitario. Afirmó que la liberación de precios de medicamentos y tratamientos elevó los costos de las prestaciones y afectó a hospitales públicos, obras sociales, empresas de medicina prepaga y clínicas privadas.

“Apenas comenzó el gobierno de Milei, se desregularon los precios de los medicamentos, se desregularon los precios de los distintos tratamientos médicos y eso llevó a que aumenten muchísimo los costos de las prestaciones. Eso impactó muy fuertemente en la salud pública, en los hospitales municipales y provinciales, pero también le generó un agujero financiero a las obras sociales, a las prepagas y a las clínicas privadas”, detalló.

El titular de la cartera de Gobierno bonaerense sostuvo que el cierre progresivo de centros privados recargó la atención en las instituciones provinciales y municipales. “Desde que llegó Milei, nosotros no paramos de ver cómo se funden las clínicas privadas”, afirmó.

Por último, renovó el reclamo a la Nación por partidas destinadas a obras públicas en la provincia de Buenos Aires. Bianco denunció la retención y paralización de esos recursos y cuestionó la apropiación de la recaudación del impuesto a los combustibles que, de acuerdo con la normativa vigente, debe destinarse al desarrollo de infraestructura hídrica.