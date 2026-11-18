El Presidente criticó la redistribución de la riqueza y afirmó que esa idea perjudica el crecimiento económico. También anunció que presentará su libro el 30 de noviembre en el Palacio Libertad y elogió a Luis Caputo.

El presidente Javier Milei volvió a cuestionar la justicia social, criticó a la oposición y anunció que presentará su libro el 30 de noviembre en el Palacio Libertad. Sus declaraciones se produjeron una semana antes de la visita del papa León XIV, quien destacó que la justicia social es una forma de bien común.

Durante un acto, el mandatario también elogió al canciller Pablo Quirno por ser "la diplomacia de semajante personaje". Además, sostuvo que las políticas de redistribución penalizan la cultura del trabajo y la generación de riqueza.

Milei criticó la justicia social y las políticas redistributivas

"Castigar la cultura del trabajo, nos hunde. La idea de la justicia social nos hunde, vivir del otro nos hunde. Por eso es importante lo que hacemos en Capital Humano. Cuando Sandra llegó la gente le pedía planes y ahora la gente le pide trabajo", sostuvo.

El Presidente planteó que, cuando se genera riqueza, aparecen propuestas para redistribuir los resultados. "Como cada momento en la que se produce generación de riqueza, aparecen las ideas de la izquierda que quieren apropiarse del resultado de otro. Es la idea de la justificia social en terminos redistributivos. Que tien un par de problemas: un trato desigual ante la ley y el robo", afirmó.

El Presidente recibió un Doctor Honoris Causa

Milei recibió el título de Doctor Honoris Causa, otorgado por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel. La ceremonia se realizó en la sede de la institución, donde estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el titular del Palacio de Hacienda.

Al explicar su postura sobre la redistribución, el mandatario señaló: "Cuando generan esa situación, están penalizando el ahorro y la inversión porque no se pueden apropiar de los resultados y, consecuentemente, tienen un problema de incentivos y se cae el crecimiento económico y la sociedad empobrece".

En la misma línea, agregó: "Si querían mejorar la situación de los más vulnerables, el remedio fue peor que la enfermedad. Lejos de estar la gente mejor, está peor. Argentina es un caso emblemático de eso".

Milei presentará su libro en el Palacio Libertad

El jefe de Estado anunció que presentará su libro, titulado Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, el último lunes de noviembre en el Palacio Libertad. En el anuncio, indicó como fecha el 30 de noviembre.

Milei también se refirió a la situación del país cuando asumió, en diciembre de 2023. Según dijo, la Argentina "estaba a mitad de tabla" y se encaminaba a convertirse en Cuba, "con un estadio previo en Venezuela".

El Presidente atribuyó que ese escenario no se concretara a la conformación de su equipo y destacó al ministro de Economía, Luis Caputo. "Algo que no sucedió porque pude sumar al equipo, el ministro de Economía de toda la historia argentina, Luis Caputo, que hoy me honra con su presencia", expresó. Sus palabras recibieron el aplauso del auditorio.