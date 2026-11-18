La senadora se definió como "socia" del proyecto oficialista y sostuvo que las familias deben sentir mejoras concretas. También participó de una reunión política y quedó al frente de las negociaciones parlamentarias.

Patricia Bullrich se definió como "socia de este proyecto" y advirtió que el rumbo del Gobierno necesita un refuerzo con cambios que los argentinos puedan percibir en su vida cotidiana. "El rumbo es el correcto, pero necesita un refuerzo", escribió en sus redes sociales.

La senadora hizo estas declaraciones durante el Finance Summit, realizado el miércoles por la tarde en el Palacio Libertad. En un video difundido en X, planteó que los cambios económicos deben tener un impacto concreto en las familias.

"Necesitamos un último empujón este año. Estos cambios económicos de los que se están hablando tienen que tener un refuerzo en cada una de las familias argentinas".

Bullrich pidió cambios que se sientan en la vida cotidiana

La legisladora agregó: "Para lograr que el proyecto reelija, tiene que haber algunos cambios que la gente sienta en un año". También señaló que, para ganar una elección, es necesario que la población perciba que los cambios de los últimos años la involucraron.

"Es importante entender que para ganar una elección tenés que tener una esperanza de la gente en que estos años significaron un cambio muy fuerte; todo se movió, pero también te involucró y te tuvo adentro".

En el texto que acompañó el video, Bullrich mencionó a quienes viven de un sueldo, a la industria, la construcción y los pequeños comerciantes como sectores que necesitan notar mejoras. Además, sostuvo: "En estos años cambiamos y todo se movió mucho. El proyecto debe ser reelegido, pero también necesitamos que cada argentino sienta que eligió este proyecto, que es parte de él y que tiene un lugar en esta Argentina".

La senadora cerró su mensaje con un llamado a renovar la expectativa social: "Esa es la esperanza que tenemos que renovar". En sus declaraciones no nombró al presidente Javier Milei y se refirió al espacio oficialista como "el proyecto".

La agenda de Bullrich en el Senado y la mesa política

Además de participar del evento, Bullrich tuvo actividad en el Senado y en la mesa política del Gobierno, donde se reunió nuevamente con Karina Milei. En ese encuentro se acordó que la senadora encabece el debate parlamentario para buscar los consensos necesarios.

El oficialismo busca obtener dictamen en el Senado para avanzar con la reforma electoral y tiene como objetivo sesionar el 26. El proyecto se trató el martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero no reunió las firmas necesarias para avanzar. La reunión pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles.

En la mesa política también se abordaron las diferencias por el armado electoral y las listas colectoras, además del tratamiento de iniciativas sobre acuerdos comerciales y reformas legislativas.