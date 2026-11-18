El dirigente participará del encuentro por el Día de la Militancia, en medio de la tensión por la ausencia de Axel Kicillof. Los organizadores niegan que el acto busque confrontar con el gobernador y sostienen que apunta a la unidad del peronismo.

Sergio Massa suspendió un viaje a Brasil para participar esta tarde del acto por el Día de la Militancia que el peronismo realizará en San Fernando. La ausencia de Axel Kicillof, gobernador bonaerense y titular del PJ provincial, generó tensiones en la previa del encuentro.

Desde el entorno del mandatario aseguran que ni Kicillof ni otros dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro fueron invitados al teatro Otamendi. Los organizadores, en cambio, sostienen que convocaron a referentes cercanos al gobernador.

Tensión por la presencia de dirigentes del MDF en San Fernando

Según los organizadores, Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares habían confirmado su asistencia y se habían comprometido a coordinar una delegación del MDF. Sin embargo, señalaron que este martes recibieron de manera imprevista la indicación de no participar del acto.

Quienes impulsan el encuentro lo presentan como un esfuerzo para alcanzar la unidad del peronismo y descartan que sea una actividad contra Kicillof. También consideran que es un error que el gobernador no asista a una convocatoria en la que estará buena parte del espacio.

Quiénes participan del acto por el Día de la Militancia

En la organización están Juan Manuel Olmos, Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz. También se prevé la presencia de Gerardo Zamora, Sergio Uñac y Juan Manzur, además de dirigentes de la Liga de Intendentes, entre ellos Federico Otermín, de Lomas de Zamora, y Federico Achával, de Pilar. También asistirían referentes de La Cámpora, como Mayra Mendoza.

En la previa trascendió que el acto podía funcionar como punto de partida para impulsar una candidatura presidencial alternativa a la de Kicillof. Los organizadores lo negaron y reiteraron que trabajan por la unidad de todo el peronismo.

Las posibles fórmulas presidenciales que circulan en el peronismo

El encuentro se realiza un día después de que Cristina Kirchner resolviera impulsar a Guillermo Michel para ocupar la banca correspondiente al bloque peronista de Diputados en el Consejo de la Magistratura. La decisión fue interpretada como un giro pragmático de la expresidenta.

En el peronismo aseguran que circulan distintos borradores de fórmulas para la elección del año próximo. Una de las alternativas ubica a Gerardo Zamora como candidato a presidente y a Natalia De la Sota como vicepresidenta. Según trascendió, el mandatario de Santiago del Estero se entusiasma con esa posibilidad y mantuvo reuniones con responsables de un grupo empresario, ante quienes habría prometido el negocio de Fútbol para Todos.

También se mencionan otros dos esquemas: uno con De la Sota como candidata a presidenta y Sergio Uñac como vice, y otro que propone a Uñac para la presidencia y a Zamora para la vicepresidencia.