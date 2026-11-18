Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 3 min de lectura

El líder del Frente Renovador encabezó en San Fernando un acto por el Día del Militante, con dirigentes de distintos sectores y aspirantes presidenciales. La interna con Axel Kicillof y el futuro de las PASO atravesaron la convocatoria.

Sergio Massa encabezó en San Fernando un acto por el Día del Militante y buscó mostrar a distintos sectores del peronismo reunidos detrás de un objetivo común. «Va a haber unidad y vamos a ser gobierno en Argentina el año que viene», afirmó durante una jornada que también estuvo marcada por las tensiones con Axel Kicillof y el debate sobre las elecciones primarias.

El encuentro se realizó en el Teatro Otamendi, en conmemoración del regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina, el 17 de noviembre de 1972. La propuesta se apartó de la liturgia tradicional: no hubo discursos de dirigentes y el número central fue una entrevista a un Perón recreado con inteligencia artificial, conducida por el humorista Emanuel Rodríguez.

Un acto peronista sin discursos y con Perón recreado por inteligencia artificial

La puesta incluyó una versión animada del fundador del justicialismo en una pantalla gigante. Durante la conversación, el personaje abordó la organización política, las corrientes de izquierda y derecha dentro del peronismo y la necesidad de mantener la unidad.

«El peronismo es un poco como Dios: existe si el pueblo cree en él».

En otro tramo, la recreación sostuvo: «No le tengamos miedo a los cambios porque para transitarlos tenemos la doctrina: aguantamos proscripciones, como la que tiene Cristina hoy, nos bombardearon, nos fusilaron, hasta prohibieron decir mi nombre y acá estamos, buscando cómo estar unidos porque lo que permanece es el pueblo y, cuando el pueblo necesita justicia, ahí debe estar el peronismo».

Massa reunió a dirigentes nacionales y aspirantes presidenciales

Entre los asistentes estuvieron los exgobernadores Sergio Uñac y Gerardo Zamora, ambos mencionados como posibles candidatos presidenciales para 2027. Consultado sobre una eventual postulación, Uñac respondió: «Si logramos el objetivo de tomar volumen, por supuesto que vamos a ser candidatos».

Zamora también dejó en evidencia sus aspiraciones. En el acto participaron, además, la diputada cordobesa Natalia de la Sota, el senador santafesino Marcelo Lewandowski, el salteño Juan Manuel Urtubey, el diputado Sebastián Galmarini y los intendentes Federico Otermin y Federico Achával, señalados como posibles postulantes a la gobernación bonaerense.

Urtubey planteó la necesidad de evitar una ruptura partidaria: «Con o sin PASO, el peronismo tiene que ir unido y el que rompa tendrá que hacerse cargo de permitir el triunfo de Milei».

La interna con Kicillof y la discusión por las PASO

La ausencia de Kicillof alimentó las especulaciones sobre la disputa interna. Desde la organización explicaron que el gobernador habría esperado tener un espacio para hablar, aunque el acto no contemplaba discursos de dirigentes. En el entorno de Massa, por su parte, negaron que no hubiera sido invitado y señalaron que Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares habían comprometido su presencia, pero recibieron una indicación de último momento para no asistir.

La convocatoria fue leída como un intento de sumar fuerzas para negociar dentro del peronismo y enfrentar al gobierno de Javier Milei. En el massismo destacaron la presencia de dirigentes, intendentes, representantes de la CGT y referentes vinculados al fútbol, y definieron el encuentro como una expresión de unidad del frente nacional.

La posible suspensión de las PASO también estuvo entre las principales preocupaciones de los asistentes. Massa y Cristina Kirchner buscan defenderlas en el Senado, mientras que en el peronismo se debate cómo ordenar la competencia interna si las primarias nacionales no se realizan.

En el espacio de Massa evalúan que el peronismo podría organizar su disputa en la provincia de Buenos Aires mediante primarias, incluso si el Gobierno elimina las PASO a nivel nacional. La posibilidad de una ruptura con Kicillof, uno de los dirigentes del espacio con mayor intención de voto, no fue descartada por varios participantes.

Las críticas a la puesta y el reclamo por volver a la calle

El formato también generó reparos entre dirigentes identificados con las formas tradicionales del peronismo. Al finalizar la actividad, Fernando «Pato» Galmarini resumió su postura: «Yo prefiero la calle».

La jornada había comenzado con una interpretación de la Marcha Peronista y concluyó con una convocatoria a sostener la unidad partidaria. La reunión reunió a referentes de distintas generaciones y sectores, pero dejó expuestas las diferencias sobre el liderazgo, las candidaturas y el mecanismo para resolver la interna.