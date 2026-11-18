Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

El proyecto de Presupuesto provincial prevé reducir el Impuesto Inmobiliario Urbano y bajar la alícuota general de Ingresos Brutos. El paquete también incluye beneficios para pequeños y medianos contribuyentes y nuevos incentivos a la inversión.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció que en 2027 profundizará la reducción de impuestos. El paquete de medidas, incorporado al proyecto de Presupuesto provincial, apunta a “aliviar la economía de las familias, fortalecer la actividad productiva, promover nuevas inversiones y generar empleo”.

Entre los principales cambios figura una rebaja del 30 por ciento en el Impuesto Inmobiliario Urbano para el 97 por ciento de los inmuebles. También se propone reducir la alícuota general de Ingresos Brutos, del 4,75 al 3,50 por ciento.

Ingresos Brutos y beneficios para contribuyentes

La iniciativa prevé que 40.000 nuevos contribuyentes puedan acceder al régimen de alícuota reducida de Ingresos Brutos. Además, el Gobierno provincial impulsará una nueva ley de promoción del comercio para incentivar inversiones y generar empleo.

El proyecto contempla nuevos incentivos para inversiones comerciales y mantiene los beneficios fiscales para la industria y el sector agropecuario. También propone reducir el Impuesto Automotor para los vehículos destinados al transporte público de pasajeros.

Exenciones para el agro y sectores vulnerables

Se conservarán las exenciones y los beneficios sociales destinados a los sectores más vulnerables. Asimismo, continuará la alícuota del cero por ciento de Ingresos Brutos para el sector agropecuario y Mera compra, junto con las exenciones por promoción industrial y para otras actividades estratégicas.

La administración provincial señaló que las medidas se aplicarán en un contexto económico nacional complejo, con caída del consumo, dificultades para la industria, el comercio y los servicios, y pérdida de puestos de trabajo.

Equilibrio fiscal y obras públicas en Córdoba

“El Gobierno provincial mantendrá el equilibrio fiscal y concentrará los recursos públicos en las áreas prioritarias, con especial atención a la salud, la educación, la seguridad y los programas sociales”, se indicó.

Según lo informado, el impacto conjunto de los beneficios vigentes y las nuevas reducciones previstas para 2027 alcanzará los 1,5 billones de pesos.

En materia de infraestructura, la Provincia garantizará los recursos para finalizar las obras públicas que ya están en ejecución. Para iniciar nuevos proyectos, aplicará un criterio restrictivo y priorizará los considerados estratégicos y compatibles con la disponibilidad de recursos.