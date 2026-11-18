Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

En un acto por el Día de la Militancia en Almagro, la agrupación pidió recuperar el 33 por ciento de representación gremial en las listas y participar en las decisiones estratégicas del Partido Justicialista.

Las 62 Organizaciones Peronistas realizaron un acto por el Día de la Militancia en la sede de la Federación Argentina de Box, en el barrio porteño de Almagro. La convocatoria expresó el reclamo de la agrupación por obtener mayor protagonismo en la estructura del Partido Justicialista (PJ) y participar en las decisiones estratégicas del movimiento.

Los principales oradores del cierre fueron el titular de las 62 Organizaciones y secretario general de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, José Ibarra, y el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEOCA), Julio Rubén Ledesma. Ibarra reclamó recuperar espacios en la conducción y en el armado electoral del peronismo.

El reclamo sindical por el 33 por ciento de las listas

“Nuestra idea es hacer valer nuestro derecho, el 33 por ciento del armado de listas le correspondía al movimiento obrero organizado”, sostuvo Ibarra, al defender el cupo histórico del sindicalismo en la conformación de candidaturas.

En medio del debate nacional sobre una posible suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el dirigente también planteó la posición de la agrupación ante la falta de una nómina consensuada. “Habrá que buscar el mecanismo para ir a internas”, afirmó, y agregó: “el que gana conduce, el que pierde acompaña”.

Las 62 Organizaciones y la reorganización del peronismo

El acto también funcionó como una demostración de despliegue político mientras el peronismo debate la reorganización de su estructura con vistas a las elecciones de 2027. La jornada se realizó en paralelo a celebraciones en San Fernando, La Pampa, Formosa y otros puntos del país.

La actividad en Almagro se llevó a cabo tras el proceso de normalización de las regionales que la conducción nacional de las 62 Organizaciones impulsó durante los últimos meses.

Reuniones políticas y próximos encuentros

Como parte de una ronda de conversaciones, la mesa nacional de la agrupación mantuvo reuniones de trabajo con la secretaria general del PJ, Teresa García; el referente del Frente Renovador, Sergio Massa; y el exgobernador de Santiago del Estero y actual senador nacional, Gerardo Zamora.

La conducción gremial también mantuvo contactos informativos con el diputado Máximo Kirchner y los senadores Eduardo “Wado” de Pedro y Jorge Capitanich. Voceros de la organización indicaron que las rondas continuarán durante las próximas semanas, con encuentros previstos con otros dirigentes del espacio.