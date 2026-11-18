Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 11:19 a. m. · 3 min de lectura

El encuentro en San Fernando reunió a dirigentes de distintos sectores del justicialismo, aunque no contó con la presencia de Axel Kicillof. La convocatoria dejó expuestas las tensiones internas y el desafío de construir una alternativa para 2027.

Massa reunió a gran parte del peronismo y lanzó un mensaje de cara a 2027: “Va a haber unidad y vamos a ganar”.

El exministro de Economía Sergio Massa encabezó un importante encuentro de dirigentes peronistas en San Fernando, provincia de Buenos Aires, con el objetivo de avanzar en la construcción de una alternativa política para enfrentar al presidente Javier Milei en las elecciones de 2027. La convocatoria reunió a referentes de distintos sectores del justicialismo, aunque tuvo una ausencia significativa: la del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El encuentro se realizó este martes 17 de noviembre en el Teatro Otamendi, en el marco del Día de la Militancia Peronista, y dejó una fotografía política de fuerte impacto nacional.

Entre los presentes estuvieron Gerardo Zamora, Sergio Uñac, Juan Manuel Urtubey, Juan Manzur, Miguel Ángel Pichetto, Victoria Tolosa Paz, Natalia de la Sota, Juan Manuel Olmos y Guillermo Michel, además de legisladores nacionales, intendentes bonaerenses, representantes de La Cámpora y dirigentes sindicales.

También participaron referentes cercanos a Cristina Fernández de Kirchner, como Mayra Mendoza y Mariano Recalde, lo que permitió mostrar un acercamiento entre sectores que mantienen diferencias políticas dentro del movimiento.

Massa apuesta a la unidad para recuperar el Gobierno

Al finalizar el encuentro, Sergio Massa se mostró optimista respecto del futuro electoral del peronismo y aseguró que habrá unidad para enfrentar al oficialismo nacional.

El exministro sostuvo que las diferencias personales no pueden estar por encima de la responsabilidad política de construir una alternativa de gobierno.

La reunión también permitió mostrar el regreso de Massa a un escenario de mayor protagonismo político, después de mantener un perfil relativamente bajo tras las elecciones presidenciales de 2023.

La ausencia de Axel Kicillof dejó al descubierto las diferencias internas

A pesar de la amplia convocatoria, la ausencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof fue uno de los aspectos más comentados de la jornada.

Desde el entorno del mandatario provincial señalaron que no había existido una convocatoria formal, mientras que sectores vinculados a la organización aseguraron que se había invitado a dirigentes cercanos al gobernador.

Esta situación volvió a poner en evidencia las tensiones que atraviesa el peronismo en la búsqueda de un liderazgo nacional y en la definición de las candidaturas para 2027.

Otro de los temas que generó preocupación fue la posibilidad de que el Gobierno nacional avance con la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), lo que obligaría al justicialismo a encontrar otros mecanismos para definir sus candidatos.

La Pampa también tuvo representación

Entre los dirigentes que participaron del encuentro estuvo el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, quien formó parte de la convocatoria junto a representantes de distintas provincias.

Por otra parte, Máximo Kirchner no asistió a la reunión porque se encontraba en La Pampa, donde compartió actividades políticas con el gobernador Sergio Ziliotto.

La presencia de dirigentes pampeanos en distintos espacios de la actividad política nacional refleja la participación del peronismo provincial en las discusiones que comienzan a desarrollarse de cara al próximo proceso electoral.

El desafío de construir una alternativa frente a Milei

La reunión dejó una señal política clara: distintos sectores del peronismo buscan superar sus diferencias y avanzar hacia una propuesta electoral competitiva para 2027.

Sin embargo, la ausencia de Kicillof también demostró que el camino hacia la unidad todavía presenta obstáculos.

Mientras el Gobierno de Javier Milei comienza a proyectar su continuidad, el justicialismo intenta reorganizarse, recuperar protagonismo y construir una propuesta que le permita volver a disputar la Presidencia.

La fotografía de San Fernando fue un primer gesto de acercamiento entre sectores históricamente enfrentados, pero la verdadera prueba será transformar esa imagen de unidad en acuerdos políticos concretos.

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