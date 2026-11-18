Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

El Presidente será distinguido este miércoles por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel. En paralelo, el oficialismo busca avanzar en el Congreso con la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y otros proyectos.

El presidente Javier Milei recibirá este miércoles el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel. La ceremonia se realizará en la sede de la casa de estudios, donde el mandatario cursó sus estudios.

La agenda de reconocimientos continuará el jueves, cuando la Organización Sionista Mundial distinguirá al Presidente en la sede de la AMIA.

La agenda legislativa del Gobierno en el Congreso

La Cámara de Diputados tendrá este miércoles una sesión especial solicitada por el bloque de La Libertad Avanza. El oficialismo buscará aprobar los proyectos de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La sesión está prevista para el mediodía y se estima que el debate se extenderá hasta la madrugada. Además, tras varias semanas de negociaciones, el Gobierno consiguió dictamen para avanzar con el tratamiento del Presupuesto 2027 en Diputados.

Para alcanzar ese acuerdo, el oficialismo aceptó modificaciones propuestas por sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y dio marcha atrás con algunos recortes sustanciales del gasto social.

Reforma electoral y debate por las PASO

El bloque de La Libertad Avanza intentará conseguir dictamen este miércoles para avanzar con la reforma electoral. El proyecto propone suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias en las elecciones presidenciales de 2027 e introducir las listas colectoras.

Para obtener dictamen en la comisión, el oficialismo necesita que 10 de sus 19 integrantes firmen alguno de los textos en discusión, ya sea el proyecto de mayoría o uno de minoría.

En medio de ese debate, una encuesta nacional comparó a varios de los principales precandidatos y ubicó a Milei y Axel Kicillof por delante de Patricia Bullrich y Sergio Massa.

La posición argentina en una votación de la ONU

El Gobierno de Milei se abstuvo en una votación de la Organización de las Naciones Unidas sobre una iniciativa para "prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas".

La abstención fue realizada por el canciller Pablo Quirno, junto con Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Camerún y Burkina Faso.

La reacción de Luis Caputo a un acto del PJ

El ministro de Economía, Luis Caputo, reaccionó con un emoji y sin agregar texto a un video de un acto del Partido Justicialista en San Fernando. En las imágenes aparecen dirigentes, entre ellos Sergio Massa, cantando la marcha peronista.