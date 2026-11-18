Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 1 min de lectura

La sesión comenzará este miércoles a las 12 y podría extenderse hasta la madrugada. El oficialismo busca aprobar la reforma del Banco Central y reunir los votos para avanzar con cambios en la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

La Cámara de Diputados sesionará este miércoles desde las 12 para convertir en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y otorgar media sanción, con modificaciones, al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas. Se prevé una jornada extensa, que podría prolongarse hasta altas horas de la madrugada.

El oficialismo continúa ajustando el proyecto sobre Malvinas para conseguir los respaldos necesarios. Cuenta con apoyo para aprobarlo en general, pero enfrenta resistencias para sostener todos sus artículos.

Los votos en disputa por la Ley Malvinas

La iniciativa requiere mayoría simple para su aprobación en general. Sin embargo, el título “Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones”, incluido en el capítulo 7, incorpora cambios electorales y necesita 129 votos afirmativos, equivalentes a la mayoría absoluta de los integrantes de la Cámara.

Ese apartado quedó en el centro de las negociaciones con los bloques dialoguistas. En paralelo, el Ejecutivo reclama ante el Tribunal del Mar que se frene la explotación petrolera en las Islas Malvinas.

Qué cambios tendrá la reforma del Banco Central

El proyecto para modificar la Carta Orgánica del BCRA vuelve a Diputados después de que el Senado introdujera cambios al texto aprobado originalmente por la Cámara baja.

Las modificaciones establecen que la designación y la remoción de los directores del organismo deberán contar con mayoría absoluta y quedar exclusivamente en manos del Senado. Diputados deberá tratar ahora la versión modificada para convertir la reforma en ley.