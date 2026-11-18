Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 1 min de lectura

La lista vinculada a Daniel Angelici y Ricardo Gil Lavedra obtuvo dos lugares en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Jorge Rizzo, con apoyo de Juan Manuel Olmos, se quedó con la tercera banca, mientras que los libertarios terminaron terceros y no consiguieron representación.

La elección de representantes de los abogados para el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires dejó dos bancas para la lista de Daniel Angelici y Ricardo Gil Lavedra y una para el espacio de Jorge Rizzo, que contó con el respaldo de Juan Manuel Olmos. La lista libertaria quedó tercera, lejos de obtener un lugar.

Angelici y Gil Lavedra consiguieron dos representantes

Hernán Najenson, cercano a Angelici, encabezó la nómina ganadora. En el segundo lugar estuvo Alejandra García, presidenta del Colegio Público de la Capital y alineada con Gil Lavedra.

Por su parte, Andrea Campos compitió por Gente de Derecho, la agrupación de Rizzo. El abogado presidió el Colegio durante cuatro mandatos y actualmente es consejero en la Ciudad. En esta elección, el espacio volvió a aliarse con Olmos, como ya había ocurrido en los comicios para elegir consejeros nacionales.

La lista libertaria no obtuvo bancas en la Magistratura porteña

La nómina de Abogados por la Libertad terminó en el tercer puesto, sin posibilidades de disputar una banca. Su candidato, Alejandro Carbone, obtuvo 1.137 votos y no consiguió representación en el Consejo.

Tras la elección, Gil Lavedra expresó:

“Tratar de elegir a los mejores jueces, tratar de defender, como hemos hecho siempre, a la abogacía y mejorar el servicio de justicia”

. El dirigente también ingresó como integrante del