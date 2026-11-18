La elección de representantes de los abogados para el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires dejó dos bancas para la lista de Daniel Angelici y Ricardo Gil Lavedra y una para el espacio de Jorge Rizzo, que contó con el respaldo de Juan Manuel Olmos. La lista libertaria quedó tercera, lejos de obtener un lugar.
Angelici y Gil Lavedra consiguieron dos representantes
Hernán Najenson, cercano a Angelici, encabezó la nómina ganadora. En el segundo lugar estuvo Alejandra García, presidenta del Colegio Público de la Capital y alineada con Gil Lavedra.
Por su parte, Andrea Campos compitió por Gente de Derecho, la agrupación de Rizzo. El abogado presidió el Colegio durante cuatro mandatos y actualmente es consejero en la Ciudad. En esta elección, el espacio volvió a aliarse con Olmos, como ya había ocurrido en los comicios para elegir consejeros nacionales.
La lista libertaria no obtuvo bancas en la Magistratura porteña
La nómina de Abogados por la Libertad terminó en el tercer puesto, sin posibilidades de disputar una banca. Su candidato, Alejandro Carbone, obtuvo 1.137 votos y no consiguió representación en el Consejo.
Tras la elección, Gil Lavedra expresó:
“Tratar de elegir a los mejores jueces, tratar de defender, como hemos hecho siempre, a la abogacía y mejorar el servicio de justicia”. El dirigente también ingresó como integrante del jurado de enjuiciamiento.