Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

El ministro de Economía compartió un video de Sergio Massa junto a dirigentes peronistas y reaccionó con un emoji. La publicación se vinculó con sus declaraciones sobre el temor a un regreso del kirchnerismo y el impacto de ese escenario en los mercados.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reaccionó con ironía a un video del acto del Partido Justicialista que encabezó Sergio Massa. El funcionario compartió la publicación de una cuenta libertaria y agregó un emoji de una persona que se tapa la cara con una mano.

En las imágenes, Massa aparece en el centro de un anfiteatro lleno, al frente de un grupo de dirigentes que canta la marcha peronista. El mensaje original sostenía que «así se ve el riesgo país», en sintonía con el argumento de Caputo sobre el llamado «riesgo cuca».

Caputo vinculó el riesgo país con el temor al kirchnerismo

La publicación se conoció después de que el ministro afirmara que «los 18 mejores meses de la historia» argentina no llegaron debido al temor a un posible regreso del kirchnerismo al poder. Con su reacción al video, buscó reforzar su explicación sobre las dificultades del Gobierno para sostener la baja de la inflación y evitar un fuerte aumento del riesgo país.

Caputo había vuelto a señalar el lunes que el temor a un regreso del kirchnerismo en 2027 es un factor que incide en la economía. Antes de plantear esa hipótesis, había mencionado el aumento del precio del petróleo y la guerra en Medio Oriente.

Qué dijo el ministro sobre las tasas y los mercados

«También influye el factor interno, el temor de mucha gente a que vuelva el kirchnerismo», sostuvo durante una entrevista radial. Luego se refirió a las tasas implícitas del mercado: «Cuando vos ves la tasa del mercado implícita entre 27 y 28, pos elecciones está casi en el 30%. Esto es un dato, más que incertidumbre, es temor al kirchnerismo».

El ministro también atribuyó el avance del riesgo país por encima de los 800 puntos al temor a que Javier Milei continúe en la Casa Rosada. «Ese temor está exagerado, pero no importa lo que pienso, sino lo que piensa la gente y el mercado», admitió.

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