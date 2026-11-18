Tras la goleada ante Costa Rica en Córdoba, el entrenador confirmó que el cuerpo técnico seguirá con siete integrantes. Samuel deja el seleccionado para iniciar su carrera como director técnico principal.

Después de la contundente victoria de la Selección Argentina frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Lionel Scaloni despidió a Walter Samuel y habló sobre el futuro del cuerpo técnico. El ex defensor dejará el equipo para comenzar su carrera como entrenador principal.

El técnico campeón del mundo destacó el aporte de Samuel durante el ciclo y confirmó que, por el momento, no incorporarán a otra persona para cubrir su lugar.

Scaloni confirmó que no habrá un reemplazante para Samuel

“No vamos a sumar a nadie. Somos siete y creemos que con siete, sobran... Yo creo que estamos bien. Venimos de hacerle un pequeño homenaje y se notaba una pérdida importante, porque ha sido gran parte de ayuda a todo lo que se ganó”, expresó Scaloni tras el cierre de la fecha FIFA.

Con afecto y una cuota de humor, el entrenador dejó abierta la posibilidad de volver a convocar a su colaborador en el futuro. “En principio no lo vamos a reemplazar porque es irremplazable y seguiremos con nuestra manera de ser. Y si en un futuro vemos que nos echamos en falta, lo llamo y vemos qué hace. Y si no está, veremos qué hacemos”.

El aporte de Walter Samuel al cuerpo técnico argentino

Scaloni también resaltó la importancia de Samuel dentro del grupo de trabajo que lo acompaña desde el inicio del proceso en 2018. “La baja de Walter Samuel, más allá del punto de vista técnico, es muy importante porque ha sido gran parte en la ayuda de todo lo que se ganó. Fue parte del núcleo de nuestro cuerpo técnico durante este tiempo”, señaló.

Al recordar los comienzos del equipo de trabajo, junto a Pablo Aimar, Roberto Ayala y otros colaboradores, el entrenador hizo hincapié en la relación personal que los une desde las divisiones juveniles de la AFA. “Nosotros nos encontramos con el cuerpo técnico de la Selección y tenemos una amistad que perdura de cuando estábamos en las Juveniles”.

Así, Argentina cerró su último compromiso del año con una victoria en Córdoba y la despedida de uno de los integrantes del cuerpo técnico que acompañó al seleccionado durante una etapa de grandes conquistas.