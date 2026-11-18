Tras el adelanto de los comicios provinciales al 14 de febrero, el espacio de Karina Milei ratifica que competirá y evalúa candidatos. Aunque no gane la gobernación, proyecta obtener entre 10 y 12 bancas en la Legislatura para negociar con Rolando Figueroa.

El adelantamiento de las elecciones de Neuquén al 14 de febrero tomó por sorpresa a La Libertad Avanza (LLA), que ahora revisa su estrategia para competir en la provincia. La decisión de Karina Milei, según sostienen en el espacio, es presentar una lista y disputar los comicios: descartan no participar para avanzar en un acuerdo con el gobernador Rolando Figueroa.

En el entorno del mandatario también ven improbable una alianza con los libertarios. Este lunes, Figueroa afirmó: “Siempre estoy abierto al diálogo, a mí lo que me interesa es la defensa de Neuquén”. Además, definió a su espacio como un proyecto provincialista.

La apuesta de Karina Milei por un bloque legislativo en Neuquén

En LLA sostienen que competir puede ser conveniente incluso si el partido no consigue la gobernación. Actualmente, el espacio no tiene representantes en la Legislatura provincial y cuenta con tres concejales: uno en la ciudad de Neuquén, otro en Cutral Co y el restante en San Martín de los Andes.

Si queda en segundo lugar, el oficialismo nacional calcula que podría alcanzar entre 10 y 12 legisladores en una cámara unicameral integrada por 35 miembros. Esa perspectiva entusiasma a Karina Milei porque, con una bancada de peso, LLA podría negociar en la provincia con Figueroa desde una posición distinta. Desde la gobernación admiten que los libertarios “Pueden construir un bloque poderoso”.

La negociación con Figueroa y el impacto en el Congreso

El gobernador cuenta con una senadora y una diputada nacionales. En un Congreso donde el Gobierno tiene números ajustados, la Casa Rosada necesita negociar con mandatarios aliados para sumar los votos de sus legisladores. “Todos nos extorsionan para darnos los votos”, es una de las quejas que se escucha en el oficialismo.

Con una bancada importante en Neuquén, LLA buscaría trasladar parte de esa negociación al ámbito provincial. Si el Gobierno necesitara el respaldo de las legisladoras nacionales de Figueroa, los libertarios podrían condicionar su apoyo a acuerdos en la Legislatura neuquina. En el entorno del gobernador consideran que, por ese motivo, el partido de Milei difícilmente deje de competir: “Para ellos puede ser pura ganancia. Pueden pasar a tener una estructura importante, aunque no ganen”.

Desde ese sector también sostienen que las encuestas disponibles muestran a Figueroa con ventaja para la reelección y aseguran que el adelanto electoral respondió a que “Hoy los números garantizan su reelección sin riesgo”. Sin embargo, el gobernador todavía no anunció formalmente si buscará otro mandato. Las listas deberán presentarse el 11 de diciembre.

Nadia Márquez y las opciones de La Libertad Avanza

La principal referente de LLA en Neuquén es la senadora Nadia Márquez, quien ganó en la provincia en la categoría de senadores nacionales el año pasado. Cercana a Karina Milei, es valorada en la Casa Rosada y fue mencionada para integrar la comisión de Acuerdos del Senado y el Consejo de la Magistratura. También se la señaló como una posible reemplazante de Patricia Bullrich al frente del bloque libertario en el Senado, en caso de una ruptura entre Javier Milei y su exministra de Seguridad.

Márquez aparecía como una posible candidata a gobernadora, pero su postulación podría enfrentar obstáculos por un antecedente judicial. Hace unos 20 años fue imputada junto con otras personas por “estafa y otras defraudaciones”, en una causa vinculada con títulos y certificados sin validez oficial emitidos por institutos educativos y carreras de periodismo.

La senadora fue sobreseída, pero el Tribunal Superior de la provincia revocó ese fallo en 2011. En 2013 debía afrontar un juicio oral y se acogió a la suspensión del juicio a prueba, beneficio que cumplió hasta 2016. Aunque esa probation alejó el riesgo de una condena penal, la candidatura podría quedar bajo discusión porque Neuquén adhirió a la norma de Ficha Limpia, que impide postularse a “las personas que hayan sido beneficiadas con una suspensión de juicio a prueba regulada por el artículo 76 bis del Código Penal”.

Los posibles candidatos libertarios para la gobernación

En La Libertad Avanza sostienen que Márquez estaría habilitada para competir, aunque anticipan que su candidatura podría judicializarse. “Si interviene la Justicia neuquina seguro planchan el tema”, dicen, al plantear que una definición podría demorarse mientras se acerca el cierre de listas. Otra alternativa sería que la senadora solicite ante la Justicia Federal una declaración de certeza sobre su habilitación.

El antecedente judicial también es considerado un tema sensible porque otras fuerzas podrían incorporarlo a la campaña. Por eso, LLA analiza otros nombres. Entre ellos aparece el senador Pablo Cervi, exradical incorporado al espacio libertario, aunque podría preferir competir por la intendencia de la ciudad de Neuquén, que se elige el mismo 14 de febrero. En el partido creen que sería más probable ganar la capital que la provincia. Si Cervi no es candidato a gobernador, otra opción es el diputado Gastón Riesco.

Referentes libertarios sostienen que Javier Milei tiene una buena medición en Neuquén. La estrategia provincial, sin embargo, no se limita a disputar la gobernación: también apunta a construir una bancada propia que amplíe la capacidad de negociación de La Libertad Avanza.