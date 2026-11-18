El encuentro en San Fernando congregó a gobernadores, intendentes, sindicalistas y legisladores con la mirada puesta en 2027. Axel Kicillof y su espacio no participaron y afirmaron que no habían sido invitados.

Sergio Massa y Juan Manuel Olmos encabezaron en San Fernando un encuentro que reunió a dirigentes de distintos sectores del peronismo y dejó expuesta una estrategia de reagrupamiento frente al gobierno de Javier Milei. La convocatoria, realizada por el Día de la Militancia, tuvo como escenario el teatro Otamendi y puso el foco en las elecciones de 2027.

Sin discursos formales, la imagen de los asistentes funcionó como mensaje político. Junto al ex candidato presidencial estuvieron Gerardo Zamora, Natalia De la Sota, Sergio Uñac, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, intendentes, dirigentes de la CGT y legisladores cercanos a Cristina y Máximo Kirchner. “Unificar a compañeros que venimos de distintos espacios pero tenemos una mirada común hacia 2027”, explicaron al ingresar.

Un armado peronista con la mira en 2027

En la foto no estuvieron el gobernador bonaerense y presidente del PJ provincial, Axel Kicillof, ni integrantes de su Movimiento Derecho al Futuro. Desde el entorno del mandatario sostuvieron que ni él ni su espacio habían recibido una invitación. También señalaron que veían con buenos ojos que los distintos sectores peronistas comenzaran a organizarse con vistas a 2027.

“Va a haber unidad y vamos a ser gobierno en Argentina el año que viene”, afirmó Massa al salir del teatro. El dirigente, que había mantenido un bajo perfil público desde la derrota electoral de 2023, expresó confianza en que el peronismo logrará mantenerse unido incluso si el Gobierno consigue suspender las PASO.

Al mencionar posibles candidatos, Massa nombró a Zamora, De la Sota y Uñac, pero no se incluyó entre las opciones. “Hoy me toca más la responsabilidad de ayudar a otros y después en todo caso, llegado el momento, que se decida. También hubo cuatro candidatos a gobernadores, gente que tiene ganas de ser”, sostuvo. El intendente de San Fernando, Juan Andreotti, fue anfitrión del encuentro. Massa finalmente desistió de viajar a San Pablo, donde había sido invitado a participar de una reunión del PT de Lula.

Las ausencias y el mensaje a Kicillof

Consultado por los dirigentes que no participaron, Massa afirmó que “estaban todos invitados”. Desde el entorno de Kicillof y el MDF lo desmintieron. Los organizadores dijeron que habían convocado a Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares, dirigentes que tuvieron pasado massista y hoy están alineados con el gobernador. Ninguno asistió.

Algunas intervenciones de Massa parecieron dirigidas a ese sector. “La obligación que tenemos con los millones de argentinos que tienen un lista de problemas son suficiente argumento para que no prime ni la mezquindad, ni el egoísmo ni la vanidad”, advirtió. También recordó que en 2025 se había especulado con una división del peronismo en tres opciones y aseguró que, finalmente, hubo unidad. Dijo confiar en que ese escenario vuelva a repetirse.

Desde el espacio de Kicillof, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, sostuvo que no consideraban un problema haber quedado fuera de la convocatoria. “Cada sector tiene el legítimo y genuino derecho de representar al peronismo y al campo popular. Si hay más de una representación está perfecto. Después se verá cuál es el método para conciliar y llegar a una candidatura unificada”, afirmó.

Massa y las posibles candidaturas peronistas

Massa suele evitar presentarse como candidato. En 2023 sostuvo hasta último momento que no competiría porque su familia no quería. Sin embargo, sus colaboradores más cercanos ya lo promueven para 2027. El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, lo definió como “el hombre más preparado para conducir la Argentina”.

“Lo que nos va a dejar Milei es dramático. Va a requerir de mucho diálogo y búsqueda de consensos”, agregó Guerrera. En el massismo destacan los vínculos del ex ministro con Cristina Kirchner, gobernadores, empresarios argentinos, fondos de inversión extranjeros y las embajadas de Estados Unidos y China. Sus colaboradores consideran que esa red podría darle margen de acción a un eventual gobierno en un contexto complejo.

El cierre político también tuvo una señal de respaldo a Massa. “Estoy seguro que de acá surge el nuevo presidente peronista que va a tomar las riendas a partir de diciembre del 27”, afirmó Guillermo Michel, a quien Cristina Kirchner eligió para integrar el Consejo de la Magistratura. La decisión fue interpretada como una muestra del entendimiento entre la ex presidenta, Massa y Olmos, con quienes Michel mantiene cercanía.

Dirigentes, sindicatos e intendentes en San Fernando

El comediante Emanuel Rodríguez, conocido como “Peroncho”, condujo el acto. Uno de los momentos centrales fue la proyección de un video de Juan Domingo Perón realizado con inteligencia artificial y guion de Olmos, que concluyó con un llamado a la unidad. Desde la platea cantaron dos veces la marcha peronista y una vez “traigan al gorila de Milei”.

Entre los legisladores nacionales asistieron los senadores Juan Manzur, Marcelo Lewandowski y Adán Bahl, y los diputados Pablo Yedlin, Juan Pablo Luque, Caren Tepp, Gustavo Bordet y Diego Giuliano. También estuvieron los legisladores porteños Leandro Santoro y Matías Lammens, cercanos a Olmos, y los bonaerenses Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli, en representación de Cristina y Máximo Kirchner. Participaron además Miguel Ángel Pichetto y Juan Manuel Urtubey, dirigentes que en el pasado se habían alejado de la estructura formal del peronismo.

La Liga de Intendentes estuvo representada por Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Mariel Fernández, de Moreno; y Federico Achával, de Pilar. Por la CGT concurrieron los triunviros Jorge Sola y Cristian Jerónimo, además de dirigentes sindicales como Andrés Rodríguez, de UPCN, y Omar Plaini, de Canillitas. Malena y Sebastián Galmarini, junto con Cecilia Moreau, ocuparon las primeras filas junto a la conducción del Frente Renovador.