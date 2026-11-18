Referentes de distintos sectores peronistas participaron de un encuentro con amplia representación federal, legislativa y territorial. El objetivo, según expresaron, fue avanzar en la construcción de una alternativa política y articular un frente nacional opositor a Javier Milei.

Dirigentes de distintos espacios del peronismo se reunieron en San Fernando para conmemorar el Día de la Militancia y debatir la construcción de una alternativa política de cara a las próximas elecciones nacionales. Según los organizadores, uno de los objetivos fue "avanzar en la articulación de un frente nacional anti-Milei".

El encuentro tuvo representación federal, legislativa y territorial. Entre los participantes estuvieron el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos; los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel; y el exgobernador de San Juan Sergio Uñac.

Día de la Militancia y debate sobre la unidad peronista

La jornada comenzó con la Marcha Peronista y el Himno Nacional. Luego hubo una intervención del streamer El Peroncho y el cierre incluyó un video realizado con inteligencia artificial, en el que Perón habla sobre los problemas actuales de la Argentina y reflexiona sobre el futuro del país.

Antes del acto, Tolosa Paz explicó que la convocatoria buscaba "empezar justamente a unificar o compañeros y compañeras de distintos espacios con una mirada común hacia el camino al 2027". También mencionó el "reconocimiento de errores del pasado" y planteó la necesidad de debatir "hacia dónde tiene que ir la Argentina de cara a volver a representar mayorías".

Dirigentes peronistas plantearon una alternativa para 2027

"Nos encontramos en un encuentro militante en donde buscamos, sin duda, a esos 580 dirigentes referentes en todo el país. Es un momento de de abrazo pero también de mirada hacia adelante", sostuvo Tolosa Paz en diálogo con Radio Con Vos. Al salir, Massa destacó ante los medios "la unidad" y afirmó: "Soy un simple militante".

El secretario general de la CGT, Jorge Sola, dijo que compartió la jornada con "muchos compañeros y compañeras" bajo el lema "Perón nos une". "Celebramos esta fecha tan significativa, recuperando el valor del encuentro, la militancia y la construcción colectiva", expresó en redes sociales.

También se pronunció el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alexis Guerrera. "Hay que construir una mayoría federal para ganarle a Milei. Una alternativa de gobierno que vuelva a poner a la justicia social, la independencia económica, la inclusión y el bienestar común de las y los argentinos en el centro de la política. Organizar es unir sentimientos", escribió.

El peronismo busca ampliar la convocatoria política

El diputado nacional por Entre Ríos Guillermo Michel señaló que "el peronismo es oposición" y que debe comenzar a ser una alternativa. "Para ser alternativa tiene que hablar de los problemas de la gente. Para eso estamos acá", resumió.

Por su parte, el también diputado nacional por Entre Ríos Gustavo Bordet se refirió al "camino hacia la unidad" y sostuvo que el encuentro entre distintos sectores puede permitir avanzar hacia un frente peronista y sumar a otras fuerzas políticas en torno a una coincidencia programática. El objetivo, afirmó, es construir una propuesta de gobierno para el año próximo, cerrar una etapa que, según dijo, está causando daño a los argentinos y trabajar por la reconstrucción del país.

Entre los asistentes también estuvieron Andrés Rodríguez, Carlos Acuña, Cecilia Moreau, Cristian Jerónimo, Federico Subieles, Graciana Peñafort, Juan Manzur, Julián Álvarez, Kelly Olmos, Leandro Santoro, Malena Galmarini, Mariano Recalde, Matías Lammens, Omar Plaini, Oscar Herrera Ahuad, Pablo Garate, Pablo Yedlin, Federico Otermín, Mariel Fernández y Federico Achával, además de intendentes y referentes peronistas de distintas partes del país.