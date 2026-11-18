Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

Neuquén votará el 14 de febrero de 2027 con Boleta Única Electrónica y será la primera provincia en abrir el calendario electoral nacional. La Justicia Electoral habilitó la consulta del padrón provisorio y recibirá pedidos de corrección hasta el 11 de diciembre.

Neuquén tendrá elecciones provinciales el domingo 14 de febrero de 2027, en una votación separada de los comicios nacionales. La Justicia Electoral habilitó el padrón provisorio para que los ciudadanos verifiquen sus datos antes de que se publique la lista definitiva.

Los comicios abrirán el calendario electoral del país y se realizarán con Boleta Única Electrónica, el sistema utilizado en las últimas elecciones provinciales.

Elecciones en Neuquén: municipios y autoridades locales

En el ámbito local, se elegirán intendentes y concejales en 13 municipios. Entre ellos figuran Neuquén capital, Centenario, Senillosa, Chos Malal, Junín de los Andes y San Martín de los Andes. También se votarán autoridades de comisiones de fomento.

Villa Meliquina, ubicada en las inmediaciones de San Martín de los Andes, elegirá autoridades propias por primera vez. La comisión de fomento fue creada por decreto del gobernador Rolando Figueroa; en esta elección se definirán su presidente y su suplente. Además, el mismo 14 de febrero se realizará un referéndum popular.

Cómo consultar el padrón provisorio de Neuquén

La consulta está disponible en el sitio oficial padron.jusneuquen.gov.ar, habilitado para las Elecciones Provinciales 2027. Una vez que aparezcan los datos, es importante revisar que el domicilio sea el actual y que el ejemplar del DNI coincida con el documento que tiene cada elector.

Un cambio de domicilio que no haya sido registrado o la renovación del DNI que todavía no figure en el sistema podrían generar inconvenientes el día de la votación. Los pedidos de corrección se presentan en línea, desde la misma página de consulta.

Hasta cuándo se pueden corregir los datos del padrón

El plazo para solicitar modificaciones vence el 11 de diciembre. Luego, la Justicia Electoral depurará la información y publicará el padrón definitivo, que será el utilizado en las mesas de votación.

El listado provisorio se elaboró con datos registrados hasta el 17 de octubre. Por ese motivo, quienes hayan cambiado de domicilio o renovado el DNI después de esa fecha deberían verificar especialmente que su información esté actualizada.