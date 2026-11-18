La Cámara baja analizará ambos proyectos en una sesión especial. La Libertad Avanza confía en reunir los votos para avanzar con la iniciativa sobre soberanía y ratificar los cambios del Senado a la reforma del Banco Central.

La Cámara de Diputados debatirá en una sesión especial el proyecto sobre soberanía y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La Libertad Avanza (LLA) estima que cuenta con los votos para aprobar el primero en la Cámara baja y para ratificar las modificaciones que introdujo el Senado en el segundo.

El principal cambio realizado por la Cámara alta a la iniciativa sobre el BCRA fue eliminar el artículo que establecía condiciones para la permanencia de las autoridades de la entidad monetaria. El oficialismo busca ahora confirmar esa modificación y dar sanción definitiva al proyecto.

El proyecto de soberanía y las modificaciones al texto

El oficialismo introdujo cambios en la iniciativa sobre soberanía y sostuvo que con ellos se precisaron las conductas alcanzadas. Desde el espacio afirmaron que se "precisó mejor el tipo penal y la actitud dolosa" y que el texto "no afecta la libertad de expresión" ni "afecta el financimiento legítimo de ninguna ONG". También lo resumieron con la frase: "Se redactó mejor".

La discusión se había trabado en torno al capítulo 7, titulado "Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones". Ese apartado incorpora la figura del financiamiento exterior de campañas políticas y plantea reformas del Código Penal para agravar las penas. Sectores aliados habían expresado reparos sobre su redacción, aunque fuentes parlamentarias señalaron que el texto "se pulió más".

La iniciativa fue impulsada en un contexto de renovada atención oficial sobre la cuestión de las Islas Malvinas, coincidente con un período de tensión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el Reino Unido. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, visitó el país el mes pasado, antes de que el oficialismo anunciara cambios al proyecto.

Malvinas, empresas y los cambios incluidos en la iniciativa

Durante su visita, Landau se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el asesor presidencial Santiago Caputo, señalado como autor intelectual del proyecto. Desde el peronismo sostuvieron que las modificaciones, anunciadas en coincidencia con la visita, buscaban proteger los intereses de empresas estadounidenses con proyectos en las Islas Malvinas.

Entre los cambios se incorporaron garantías para quienes presten servicios sin conocer que su destino es ilícito, dentro del régimen de sanciones aplicable a la explotación de recursos sin autorización. También se excluyeron de la definición de campañas extranjeras de injerencia las actividades periodísticas, la investigación académica, la actividad diplomática legítima y la expresión pública atribuida a actores extranjeros.

El texto, además, incluyó al Ministerio de Seguridad en el Consejo de Seguridad y propuso la creación de una comisión bicameral de seguimiento.

Qué cambia en la Carta Orgánica del Banco Central

En el caso de la reforma del BCRA, Diputados deberá aceptar o rechazar la eliminación, dispuesta por el Senado, del artículo que establecía condiciones para la designación y remoción de las autoridades de la entidad. La propuesta original del presidente Javier Milei requería una mayoría de dos tercios de ambas cámaras; el Senado fijó que esas decisiones se adopten por mayoría absoluta de sus integrantes.

LLA no logró impedir ese cambio en la Cámara alta, pero sostiene que reúne los votos para ratificarlo. El proyecto también restringe las actividades del Banco Central al cuidado de la moneda, en línea con la postura del Gobierno de que la emisión monetaria es la única causa de la inflación.

Otros temas incluidos en la sesión de Diputados

La agenda parlamentaria contempla dos convenios, aprobados previamente por el Senado, para transferir competencias de la Justicia nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uno corresponde a materias penales y el otro a funciones judiciales en materia criminal y correccional de menores.

También se debatirá el acuerdo de libre comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el Mercosur, celebrado en Brasil en 2025, junto con una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur, firmada en 2023.

Por último, los diputados votarán una modificación del artículo 2 de la Ley Marco Regulatorio de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs).