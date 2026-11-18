Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 1 min de lectura

El oficialismo pidió un cuarto intermedio en el Senado para seguir negociando con los bloques aliados. El proyecto incluye cambios en las PASO, las listas provinciales, Ficha Limpia y el control de los aportes partidarios.

La Libertad Avanza (LLA) inició la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado sin expectativas de obtener dictamen para la reforma electoral. El oficialismo solicitó un cuarto intermedio para continuar las conversaciones con los bloques aliados sobre los cambios al proyecto enviado por la Casa Rosada.

El debate se reanudará mañana a las 12. La pausa busca acercar posiciones con los sectores que todavía no aceptaron las modificaciones propuestas por el oficialismo.

Qué cambios propone la reforma electoral de LLA

La iniciativa contempla, entre otros puntos, la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la incorporación de listas colectoras provinciales y una versión de Ficha Limpia.

Además, el proyecto plantea desregular el control de los aportes a los partidos políticos, junto con otras modificaciones al sistema electoral.

La comisión continuará el debate en el Senado

Al comienzo de la reunión, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el senador de LLA Agustín Coto, anticipó que no había «voluntad de buscar el dictamen» y adelantó que pedirían un cuarto intermedio hasta el día siguiente, con reanudación prevista para las 12.