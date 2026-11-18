Axel Kicillof y Julio Alak encabezaron la reinauguración del teatro municipal de La Plata, tras obras para mejorar su funcionamiento y seguridad. La reforma incluyó la recuperación de distintos espacios y un sistema de climatización para la sala principal.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el intendente de La Plata, Julio Alak, encabezaron la reinauguración del Teatro Municipal Coliseo Podestá, luego de una puesta en valor que demandó una inversión de $1.130 millones. Los trabajos apuntaron a mejorar las condiciones de funcionamiento y seguridad del edificio.

Durante el acto, Kicillof destacó el valor del espacio para la cultura y la articulación entre la Provincia y el municipio. "Este teatro es un verdadero emblema de la cultura platense, bonaerense y argentina. Su reinauguración, lograda gracias al esfuerzo conjunto entre el municipio y la Provincia, forma parte de una batería de iniciativas para que nuestra ciudad capital siga recuperando todo su brillo", señaló.

La puesta en valor del Teatro Coliseo Podestá

El gobernador también cuestionó la política del Gobierno nacional hacia los espacios culturales. "En los últimos años, cada vez que inauguramos una obra faltó el acompañamiento de un Gobierno nacional que no tiene ningún interés por los museos, los teatros y los espacios públicos abiertos y accesibles para todos y todas", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que, "frente a ese desprecio", la provincia de Buenos Aires seguirá "defendiendo con hechos el rol irremplazable que tiene el Estado para invertir, promocionar y garantizar el acceso democrático a la educación y la cultura".

Las obras se ejecutaron en dos etapas e incluyeron la reparación de cubiertas y techados, tareas de impermeabilización y la recuperación del lucernario. También se realizaron reformas en el escenario, el Museo José Podestá, el Salón China Zorrilla, los camarines y las oficinas.

Climatización y nuevos espacios para la cultura en La Plata

Una de las principales incorporaciones es un sistema de climatización frío-calor para la sala principal, que funcionará por primera vez en la historia del teatro.

Alak resaltó la importancia de recuperar el edificio para la vida cultural platense. "La puesta en valor de este teatro tiene una enorme significación para la ciudad porque representa un templo histórico de nuestra cultura", afirmó. Además, señaló que La Plata "merecía ver al Coliseo reluciente como está hoy: somos una cantera enorme de músicos, artistas y la cuna del teatro criollo".

El director del teatro, Alejo García Pintos, valoró los fondos destinados a la recuperación del espacio y vinculó la reapertura con el impulso al sector artístico. "No es fácil encontrar un intendente y un gobernador que apuesten a la cultura y que destinen fondos para reacondicionar estos espacios tan importantes para la ciudad. Reinaugurar el Teatro Coliseo Podestá significa también más trabajo y más oportunidades para los artistas locales", expresó.

También participaron el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; la subsecretaria de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; el director general y artístico del Teatro Argentino, Ernesto Bauer; el director del Teatro del Lago, Tristán Bauer; y el senador provincial Pedro Borgini, junto con otros funcionarios y representantes del ámbito cultural.