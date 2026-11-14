Un informe nacional registró altos niveles de apoyo a las ideas sociales del Papa y una imagen positiva del 88,2 por ciento. Los resultados también reflejaron un reclamo extendido por el diálogo y la transparencia.

El mensaje social del Papa León XIV cosechó un amplio respaldo en Argentina, según un informe de la consultora Zuban Córdoba y Asociados. El relevamiento mostró una marcada coincidencia con principios vinculados a la dignidad humana, la función social de los recursos y el cuidado de la palabra, en contraste con el tono confrontativo del debate político.

El dato más contundente indica que el 91,1 por ciento de las personas consultadas estuvo de acuerdo con que "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía". Un 5,9 por ciento expresó su desacuerdo y el 3 por ciento no tomó posición.

Respaldo a las ideas sociales de León XIV

El estudio interpreta ese nivel de adhesión como un cuestionamiento a las concepciones que subordinan las necesidades humanas a la lógica financiera o fiscal. En la misma línea, el 69,8 por ciento apoyó la función social de la propiedad y coincidió con la afirmación: "Por más que la Iglesia defienda el derecho a la propiedad privada, este tiene siempre una hipoteca social. La tierra y sus frutos han sido dados por Dios para el sustento de toda la humanidad".

Frente a esa postura, el 21,3 por ciento manifestó su rechazo y el 8,9 por ciento dijo no saber. Además, la imagen positiva del pontífice llegó al 88,2 por ciento en noviembre de 2026, frente al 68,5 por ciento registrado en septiembre. Su imagen negativa descendió al 3,8 por ciento.

La encuesta midió diálogo, democracia y corrupción

El relevamiento se realizó entre el 11 y el 13 de noviembre, con 1.200 casos en todo el país y un cuestionario estructurado en línea. El informe consignó un margen de error de más o menos 2,53 por ciento y un nivel de confianza del 95 por ciento. Según el análisis, el nivel de aceptación del Papa solo encuentra un parangón histórico en figuras como Diego Maradona, Lionel Messi y el Papa Francisco.

La consulta también midió el respaldo a una reflexión de León XIV sobre la convivencia democrática: "la democracia se fortalece también en el cuidado de la palabra y en la disposición a escuchar". La frase recibió el apoyo del 95,1 por ciento; el 2,7 por ciento se manifestó en desacuerdo y el 2,2 por ciento no opinó.

Corrupción y reclamos a la dirigencia política

Por otra parte, el 97,2 por ciento coincidió en que "la corrupción destruye la confianza de los ciudadanos en sus instituciones". El desacuerdo alcanzó el 2,7 por ciento, de acuerdo con los resultados difundidos por el equipo encabezado por Gustavo Córdoba y Ana Paola Zuban.

El informe señaló que la adhesión a los llamados al diálogo contrasta con la crispación que atraviesa el debate público nacional. También planteó que los datos exponen las dificultades de la dirigencia para responder a las demandas ciudadanas y construir consensos amplios.

La conclusión pone el foco más allá de la visita papal: el desafío, sostiene el documento, es determinar si la clase dirigente podrá incorporar a tiempo los reclamos de escucha, ética e inclusión social.