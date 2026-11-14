Un relevamiento de Proyección Consultores registró un fuerte deterioro de las expectativas económicas y una evaluación negativa de la gestión nacional. En un eventual balotaje, Javier Milei y Axel Kicillof quedan separados por 1,6 puntos, dentro del margen de error.

La economía familiar, la evaluación del Gobierno y la falta de identificación política aparecen como ejes de un nuevo estudio nacional de Proyección Consultores. El relevamiento, realizado del 1 al 9 de noviembre, muestra que el índice de perspectiva económica tocó su nivel más bajo de la serie y que un eventual balotaje entre Javier Milei y Axel Kicillof se ubica en empate técnico.

La encuesta también detectó que cuatro de cada diez personas no se sienten representadas por ninguna posición ideológica. El dato plantea un desafío para las fuerzas políticas de cara a las elecciones de 2027: una parte importante del electorado todavía no encuentra un espacio con el que identificarse.

Ingresos bajos y endeudamiento marcan la preocupación económica

La principal inquietud es el nivel de ingresos personales o familiares, señalado por el 51,9% de las personas consultadas. Más atrás aparecen la inseguridad, con 33,6%; la corrupción política, con 29,5%; el desempleo, con 28,8%; y la inflación, con 28,3%.

El 76,4% afirmó que la economía de su hogar empeoró o se mantuvo igual de mal en los últimos meses, el registro más alto de la serie iniciada en diciembre. Solo el 23,6% percibió una mejora o una estabilidad favorable. Además, el 64,9% espera que su situación siga igual de mal o empeore dentro de seis meses.

El Índice de Perspectiva Económica bajó de 2,06 en octubre a 1,90, su valor mínimo desde diciembre de 2025. En paralelo, el 65,8% dijo haber recurrido a algún tipo de crédito para cubrir gastos del hogar durante el último mes, el porcentaje más alto desde que comenzó la serie, en febrero. Un 21,1% pidió dinero a familiares o amigos; el 14,9% pagó el mínimo de la tarjeta o recurrió a cuotas; el 13,4% acudió a un banco y el 11,4% tomó préstamos en Mercado Pago.

El pesimismo económico golpea de manera desigual

Los valores más bajos del índice corresponden a los hogares vulnerables, con 1,54; los trabajadores formales, con 1,73; quienes usan obra social, con 1,78; los habitantes del resto del país, con 1,82; y las mujeres, con 1,86. Los votantes de Provincias Unidas registraron 1,30, el valor más bajo entre los segmentos informados.

En el otro extremo, los trabajadores independientes alcanzaron 2,37; los afiliados a mutuales, 2,40; y los votantes de La Libertad Avanza, 2,61. Según el relevamiento, solo los dos primeros grupos se ubican en la zona de estabilidad y los libertarios, en la de optimismo.

La gestión de Milei suma más opiniones negativas

La gestión nacional recibió un 55,9% de evaluaciones negativas y un 35,6% de positivas. En octubre, las opiniones favorables llegaban al 42,0%. La calificación más elegida fue muy mala, con 40,8%.

El 64,4% consideró que las políticas del Gobierno tuvieron un impacto negativo en su vida cotidiana y el 44,7% lo definió como muy negativo. Un 30,1% evaluó ese impacto de manera positiva. A su vez, el 54,6% dijo que el Gobierno tiene poca o ninguna capacidad para resolver los problemas del país, frente al 39,4% que le atribuyó alguna o mucha capacidad.

Sobre el rumbo nacional, el 58,0% lo consideró equivocado y el 30,8% correcto. El primer porcentaje es el más alto de la serie desde febrero y el segundo, el más bajo. El Índice de Confianza Pública cayó de 2,06 a 1,90, a una centésima del umbral de desconfianza, que comienza por debajo de 1,89.

La confianza más elevada en el Gobierno se registró entre sus propios votantes, con 2,81. Los votantes de Fuerza Patria marcaron 1,18; las mujeres, 1,70; los jóvenes de 16 a 34 años, 1,83; y quienes tienen obra social, 1,78. Entre los usuarios de prepaga, el índice llegó a 2,49.

Milei conserva atributos personales, pero Kicillof lidera en empatía

La imagen de Milei reunió 38,9% de opiniones favorables y 56,1% desfavorables. Un 47,3% la calificó como muy mala, el porcentaje más alto entre los diez dirigentes evaluados. Sin embargo, al asociar atributos con referentes políticos, el Presidente quedó primero en cinco de seis categorías: honestidad, con 31,7%; visión de futuro, con 38,1%; capacidad, con 34,5%; firmeza, con 33,7%; y credibilidad, con 29,0%.

Kicillof lo superó en empatía, con 29,3% frente a 18,3%. Entre el 15,1% y el 27,3% de los consultados, según el atributo, no vinculó esas características con ninguno de los diez dirigentes. Las cualidades más demandadas fueron capacidad para resolver problemas, con 56,5%; honestidad, con 54,6%; y visión de futuro, con 50,1%. La firmeza quedó más atrás, con 22,7%.

Intención de voto: empate técnico entre Milei y Kicillof

En la intención de voto presidencial, Milei obtuvo 34,5% y Kicillof, 31,2%. Myriam Bregman alcanzó 7,9% y Maximiliano Pullaro, 3,6%. El 11,0% indicó que votaría en blanco o impugnaría el sufragio, mientras que el 11,8% no había definido su voto.

En un escenario de segunda vuelta, Milei registró 40,7% y Kicillof, 39,1%, una diferencia de 1,6 puntos, menor que el margen de error de 2,66%. Los votos en blanco o impugnados sumaron 10,2% y los indecisos, 10,0%.

La serie de la consultora muestra que Kicillof pasó de 28,5% en agosto a 31,2%, mientras que Milei descendió de 40,1% en julio a 34,5%. El cambio coincide en el tiempo con la aprobación del endeudamiento bonaerense, aunque el estudio no establece una relación causal entre ambos hechos.

Consultados sobre el liderazgo opositor más cercano, el 27,8% eligió a Kicillof; el 16,1%, a Cristina Fernández de Kirchner; y el 10,0%, a Bregman. Un 20,2% dijo no sentirse representado por ninguno y el 15,5% no respondió. Kicillof tuvo 30,1% de imagen positiva, frente al 25,4% de Cristina y el 20,3% de Bregman. Su diferencial de imagen fue de -12,6 puntos, menos negativo que los de Cristina, con -20,8, y Bregman, con -29,9.

El 41,3% no se identifica con una corriente ideológica

La consulta sobre ideología encontró que el 41,3% no se siente representado por ninguna posición. Entre quienes sí se ubicaron, el 20,6% se definió de derecha; el 14,0%, de centroizquierda; el 8,3%, de izquierda; y el 7,9%, de centroderecha.

La falta de identificación fue más alta entre las mujeres, con 44,8%; los jóvenes de 16 a 34 años, con 48,2%; y los votantes de Provincias Unidas, con 56,1%. Entre quienes apoyan a La Libertad Avanza, el 65,4% se ubicó en la derecha y el 15,4% en la centroderecha. En Fuerza Patria, el 34,2% se identificó con la centroizquierda y el 19,7% con la izquierda, mientras que el 37,3% no se reconoció en ninguna categoría.

Ficha técnica de la encuesta nacional

El estudio de Proyección Consultores se realizó entre el 1 y el 9 de noviembre, con 1.538 casos efectivos. Se aplicaron cuestionarios en línea y presenciales a personas de 16 años o más residentes en Argentina. El margen de error informado es de más o menos 2,66%, con un nivel de confianza del 95,5%. El informe no precisa el año del relevamiento.