La Comisión de Acuerdos convocó a una audiencia para evaluar las postulaciones de Corrientes y San Juan. También siguen vacantes juzgados electorales en nueve provincias, cuya cobertura dependerá de negociaciones entre la Nación y los distritos.

El Senado puso en marcha el proceso para cubrir dos juzgados federales con competencia electoral, en un escenario de tensión política dentro del oficialismo y con la mirada puesta en las elecciones nacionales de 2027, cuando el Gobierno buscará la reelección de Javier Milei.

La Comisión de Acuerdos convocó a una audiencia pública para el 27 de noviembre con el objetivo de analizar los pliegos de los candidatos a los tribunales de Corrientes y San Juan. La comisión todavía no definió quién ocupará su presidencia, tras la muerte del senador riojano Juan Carlos Pagotto.

Dos postulaciones para juzgados electorales de Corrientes y San Juan

En la audiencia se tratará la candidatura de Juan Carlos Vallejos para el Juzgado Federal numero 1 de Corrientes, vacante desde 2019, cuando se retiró Carlos Soto Dávila. Vallejos está a cargo del Juzgado Federal numero 2 y ya se desempeñó como subrogante del tribunal electoral.

También expondrá Gonzalo Luis Gassull, propuesto para el Juzgado Federal numero 1 de San Juan, vacante desde el retiro de Miguel Ángel Gálvez, en noviembre de 2022. Gassull es secretario de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Aunque terminó tercero en el concurso, el Poder Ejecutivo lo eligió luego de las entrevistas personales. El postulante mantiene diálogo con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Las vacantes electorales pendientes en nueve provincias

Los juzgados con competencia electoral intervienen en la organización de los comicios: controlan el padrón, reconocen partidos y autoridades partidarias, y oficializan las listas de candidatos. Además de Corrientes y San Juan, siguen pendientes las designaciones de titulares en Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Río Negro, Neuquén, Chaco, Jujuy y Misiones.

La cobertura de esos cargos dependerá de negociaciones entre la Casa Rosada y las provincias. En esas gestiones participan Mahiques, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Lule Menem.

La Comisión de Acuerdos, en medio de tensiones políticas

La comisión funciona con 15 integrantes, dos menos de los previstos. A la vacante que dejó Pagotto se suma la decisión del peronismo de no designar representantes, en rechazo al modo en que Patricia Bullrich acordó con la oposición la conformación de las comisiones.

Karina Milei impulsa a la neuquina Nadia Márquez para presidir el espacio, aunque, por ahora, no contaría con los votos necesarios. Mientras tanto, la comisión continúa bajo la conducción del radical Maximiliano Abad, en su condición de vicepresidente.

Córdoba, Santa Fe y Mendoza: quiénes están a cargo

En Córdoba, el Juzgado Federal numero 1 está subrogado por Miguel Hugo Vaca Narvaja, titular del Juzgado numero 3. El gobernador Martín Llaryora busca acuerdos para que el cargo sea ocupado por Ignacio Segura, secretario de Fernanda Vázquez en el Consejo de la Magistratura. Segura quedó primero en el concurso, pero todavía deben revisarse las impugnaciones y realizarse las entrevistas personales, tareas que corresponderán al nuevo Consejo.

En Santa Fe, el juzgado electoral está a cargo de Aurelio Cuello Murúa, juez federal de Venado Tuerto, quien reemplazó a Gastón Salmain. El magistrado de Rosario fue destituido tras ser acusado de abuso de autoridad por girar oficios judiciales en una causa penal en su contra. Por el momento, no hay definiciones sobre quién ocupará el puesto.

El Juzgado Federal numero 1 de Mendoza permanece vacante desde la destitución de Walter Bento y está subrogado por Susana Beatriz Pravata, cuyo mandato, en principio, se extendía hasta junio de este año.

Terna en Tucumán y juzgados subrogados en el sur

En Tucumán, el tribunal electoral está a cargo de José Manuel Díaz Vélez, designado este año al frente del Juzgado Federal numero 3. Para cubrir el cargo hay una terna integrada por Carlos Oneto, Carlos Saltor y Solana Casella.

Los juzgados de Neuquén y Río Negro también están subrogados: ambos se encuentran a cargo de Gustavo Villanueva. En Chaco, Jujuy y Misiones, los tribunales están en manos de jueces trasladados y deben ser concursados, de acuerdo con lo establecido por la Corte Suprema en el fallo de noviembre de 2020 sobre los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

El Senado también analizará otros 60 pliegos

Antes de la audiencia por Corrientes y San Juan, el Senado tiene previstas otras dos reuniones públicas, para el 17 y el 18 de noviembre, en las que evaluará los pliegos de 60 candidatos a jueces, fiscales y defensores. Entre los postulantes figura Leonardo Marco Toia, secretario letrado del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.