El peronismo intenta unificar posiciones y sumar a gobernadores con senadores propios para bloquear el avance de la reforma política. La comisión de Asuntos Constitucionales se reunirá el martes para debatir el proyecto.

El peronismo puso en marcha una estrategia en el Senado para impedir que avance el proyecto que busca suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En la oposición consideran que el oficialismo impulsa la iniciativa en un contexto económico adverso y que la medida también podría dificultar la organización electoral de sus rivales.

En el PJ creen que el martes no habrá dictamen de mayoría y anticipan que el debate podría extenderse durante el verano. También hay dirigentes que interpretan el apuro de La Libertad Avanza como una maniobra de la interna oficialista para exponer a Patricia Bullrich y presionar a los gobernadores para que definan su posición.

El peronismo busca ordenar sus votos en el Senado

El primer objetivo de la oposición es mantener unido a su espacio. El interbloque Justicialista cuenta con 25 senadores. Cuando en 2025 se votó la suspensión de las PASO para las elecciones legislativas, seis peronistas se abstuvieron y otros cinco, de Santiago del Estero, San Juan, Tucumán y Formosa, acompañaron la iniciativa.

En el PJ aseguran que esta vez no se repetirá ese escenario. En una reunión realizada en octubre en la casa de La Pampa, Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner participaron junto con gobernadores y jefes de bloque del Congreso. Allí acordaron trabajar para evitar la suspensión de las primarias y distribuyeron tareas.

Desde el espacio de Gerardo Zamora sostienen que las PASO no eran necesarias para elegir diputados y senadores nacionales, pero sí para definir candidaturas presidenciales. También rechazan otros puntos incluidos en la reforma, como Ficha Limpia y los cambios en la ley de partidos políticos y su financiamiento.

Los gobernadores y los bloques provinciales, en la mira

Como la oposición considera que no puede incidir sobre los radicales, hacia quienes concentra sus esfuerzos el oficialismo, buscará acercarse a gobernadores peronistas que tienen legisladores distribuidos en bloques federales. En varios casos, esos senadores compartieron bancada con integrantes del PJ.

El lunes habrá una reunión clave entre el tucumano Osvaldo Jaldo, el salteño Gustavo Sáenz y el catamarqueño Raúl Jalil, quienes intentarán acordar una postura común. Los tres mandatarios tienen influencia sobre cinco legisladores repartidos entre Convicción Federal y los monobloques Primero los Salteños e Independencia.

La tucumana Beatriz Ávila y la jujeña Carolina Moisés integran la comisión de Asuntos Constitucionales, que se reunirá el martes para tratar el proyecto. La emisión de un dictamen es un paso clave antes de que la iniciativa pueda llegar al recinto.

Desde Convicción Federal, bloque integrado por Moisés, el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza, señalaron: "Frente a la inesperada convocatoria de la Comisión de Asuntos Constitucionales, haremos consultas durante el fin de semana. Hasta el lunes no vamos a tener posición".

Posturas divididas sobre la eliminación de las primarias

Jaldo ya expresó públicamente su rechazo a suspender las PASO. "Mi postura es que son una herramienta electoral que permite ordenar cada espacio político. Algunos dirán que podemos recurrir a las cartas orgánicas y a las internas partidarias. Es cierto que están previstas, pero esas elecciones no tienen la misma seguridad ni las garantías que puede ofrecer una PASO a nivel nacional", declaró hace tres días.

Sáenz y Jalil, en cambio, se pronunciaron en distintas ocasiones contra las primarias. El gobernador salteño las calificó como "un gasto innecesario". El mandatario catamarqueño sostuvo que "no lograron su objetivo", aunque suele advertir que cambiar las reglas electorales requiere "de mucho consenso".

El misionero Hugo Passalacqua cuenta con dos senadores. Luego de romper su vínculo con el dirigente local Carlos Rovira, adoptó una posición más opositora y en el peronismo confían en que sus legisladores voten contra la suspensión.

Provincias Unidas también puede ser decisivo

La atención está puesta además en los dos senadores de Provincias Unidas: el correntino Carlos "Camau" Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo. Ambos integran la comisión que debe emitir dictamen sobre el proyecto.

Espínola tuvo acercamientos a los libertarios, pero en las últimas elecciones cerró con el oficialismo radical de los hermanos Valdés. No tiene definido un acuerdo electoral para el año próximo y, según su entorno, todavía no fijó posición sobre la iniciativa.

En Córdoba no respaldaron históricamente las PASO y la provincia no cuenta con esa herramienta para sus elecciones. Sin embargo, Vigo aún no confirmó cómo votará. El gobernador Martín Llaryora había expresado tiempo atrás una posición favorable al proyecto del Gobierno, aunque en el último período evitó ratificarla.