En El Molde y la Receta, el presidente de la Corte Suprema propone una mirada humana sobre la redacción de la Constitución de 1853 en Santa Fe. Una silla y los anteojos de Juan del Campillo ayudan a reconstruir la época.

Una silla utilizada por el pintor Antonio Alice y los anteojos de Juan del Campillo, autor de puño y letra del manuscrito original de la Constitución, son algunas de las pistas materiales que guiaron a Horacio Rosatti en su reconstrucción de la historia constitucional argentina.

En su nuevo libro, El Molde y la Receta, el presidente de la Corte Suprema se aleja del relato centrado exclusivamente en normas y debates para acercarse a la vida cotidiana de los hombres que redactaron la Constitución de 1853 en Santa Fe.

Los objetos detrás de la Constitución de 1853

La búsqueda de Rosatti estuvo marcada por un cuadro: Los Constituyentes del '53, del artista Antonio Alice, que se encuentra en el Congreso de la Nación. Durante años insistió para que la obra regresara a Santa Fe, donde ocurrió el episodio histórico que representa, aunque no logró trasladarla.

La perseverancia del jurista tuvo, sin embargo, una recompensa inesperada. Conmovida por sus gestiones, la heredera de Alice le obsequió una silla que el pintor había mandado construir para trabajar con precisión histórica. A ese objeto se sumaron los anteojos de Del Campillo. Ambos hallazgos acercan la historia a sus protagonistas y dan una dimensión humana a los documentos.

Santa Fe, escenario de la redacción constitucional

En 1853, Santa Fe era una ciudad de pocas calles, siestas largas y una vida tranquila. Los diarios porteños llegaban de manera irregular y el ritmo local parecía distante de las urgencias del mundo. En ese paisaje, la llegada de los constituyentes alteró la rutina: durante diez días debatieron, negociaron y redactaron los artículos de la Constitución, en un país atravesado por enfrentamientos y heridas políticas.

Rosatti se propuso reconstruir no solo qué hicieron los convencionales, sino también cómo vivían, qué objetos los acompañaban, qué lugares frecuentaban y qué conversaciones pudieron haber mantenido. En su relato aparecen las calles, los hábitos, los silencios y las dificultades del viaje, elementos que suelen quedar fuera de los manuales jurídicos.

De una investigación sobre objetos a una novela histórica

La idea surgió muchos años atrás, cuando Rosatti daba clases de Derecho Constitucional. Entonces se propuso hacer una suerte de arqueología de la Constitución de 1853 a partir de los objetos vinculados con su elaboración. La búsqueda inicial resultó frustrante: había pocos elementos, estaban dispersos y algunos se habían perdido definitivamente. Por eso, abandonó el proyecto.

Dos o tres décadas después, casualidades, encuentros y nuevos descubrimientos reactivaron aquella inquietud. La investigación, que había comenzado alrededor de los objetos, terminó convertida en un relato histórico y literario sobre la vida de Santa Fe entre 1852 y 1853.

La presentación del libro se realizó el viernes pasado, organizada por la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Asistieron los académicos Eduardo Menem, José Claudio Escribano, Alberto García Lema, Adalberto Rodríguez Giavarini, Vicente José Sola y María Sáenz Quesada, además de integrantes del Consejo de la Magistratura, funcionarios de la Corte Suprema, académicos y juristas.

Una mirada humana para las clases de Derecho Constitucional

La constitucionalista María Angélica Gelli y la historiadora Camila Perochena analizaron la propuesta durante la presentación. Gelli contó que había comenzado a leer el libro con cierto prejuicio, al imaginar una obra dirigida principalmente a especialistas. Sin embargo, encontró una lectura que recomendó incorporar a las clases de Derecho Constitucional.

Según planteó, el libro permite comprender aspectos que el estudio de las normas suele dejar de lado: la atmósfera social, cultural y geográfica en la que nació la Constitución. La atención puesta en los artículos puede hacer que se pierdan de vista las circunstancias humanas que hicieron posible su creación.

Perochena, que esperaba encontrar una recopilación de los debates constituyentes, destacó en cambio la combinación de literatura y ciencias sociales para acercarse a la vida santafesina de la época. También subrayó que el poder se construye en lo cotidiano, en las relaciones personales, las costumbres y los detalles que acompañan las grandes decisiones.

En esa perspectiva se encuentra uno de los aportes centrales de El Molde y la Receta: mostrar cómo los aspectos pequeños ayudan a comprender un acontecimiento de gran escala. El presidente de la Academia, el analista político e historiador Rosendo Fraga, resaltó la sensibilidad y la tradición que atraviesan la obra, una combinación que también define el intento de Rosatti de contar de otro modo una historia conocida.