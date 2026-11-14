El Danstar iniciará el 17 de diciembre el primer viaje en 15 años entre Punta Arenas y las islas. La reanudación del servicio comercial ocurre en medio de tensiones por la soberanía y las actividades petroleras en el Atlántico Sur.

La naviera chilena Eastern Island Naviera volverá a cubrir la ruta entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, interrumpida hace 15 años. La compañía ya recibe mercadería para el primer viaje, anunciado para el 17 de diciembre, en una decisión que suma tensión al reclamo argentino de soberanía sobre el archipiélago.

El buque Danstar, de 72 metros de largo, había pasado por Puerto Natales el sábado y tenía previsto arribar a Punta Arenas entre el domingo y el lunes, de acuerdo con el seguimiento internacional de embarcaciones. En esa ciudad realizará una última reparación en los astilleros de ASMAR.

Qué cargas llevará el Danstar a las Islas Malvinas

La Falkland Islands Corporation, que acordó el servicio con la naviera, informó que del 4 al 30 de noviembre recibe productos “no perecederos”. Los alimentos perecederos, como la leche, se cargarán entre el 1 y el 4 de diciembre, mientras que las frutas, verduras y productos congelados se recibirán únicamente el 14 de diciembre.

La nueva conexión tendrá una capacidad y una frecuencia distintas a las alternativas actuales. El Danstar recorrerá 966 kilómetros en dos días y medio, mientras que el Unispirit realiza una travesía mensual desde Montevideo, una ruta que mantiene desde hace una década. El buque chileno navega con bandera de Antigua y Barbuda y, según la información disponible, utilizará aguas internacionales próximas a la costa argentina.

Las conexiones actuales con el archipiélago

En la actualidad, el único enlace aéreo regular es un vuelo de Latam que conecta Punta Arenas con las islas una vez al mes, con escala en Río Gallegos. Argentina no restableció el vuelo que había operado vía San Pablo y Córdoba, mientras que el Reino Unido sí reanudó la conexión civil-militar entre la base de Brize Norton y Mount Pleasant.

Punta Arenas y Montevideo son puntos relevantes para los habitantes de las islas en sus vínculos con Sudamérica. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, respalda la postura británica de control de facto y autodeterminación, una posición que no coincide con la política oficial de los gobiernos chilenos desde el retorno de la democracia.

La ruta comercial y la disputa de soberanía

El nuevo servicio se inicia en un contexto de tensiones entre Argentina, Chile y el Reino Unido por las Malvinas y el reclamo de soberanía que Argentina mantiene sobre las islas del Atlántico Sur desde el siglo XIX. Desde Chile sostienen que “La carga del Danstar no está destinada a Sea Lion”. Sin embargo, el crecimiento de la actividad en las islas y la eventual expansión de sus necesidades de abastecimiento forman parte del debate sobre el alcance de la ruta.

Las empresas israelí Navitas Petroleum y británica Rockhopper Exploration anunciaron que prevén comenzar a extraer petróleo en 2028. En ese escenario, las islas aspiran a convertirse en la “Dubái del Atlántico Sur”, con un posible aumento de supermercados, viviendas y abastecimiento de productos.

Argentina y Chile cruzan posiciones por el tránsito marítimo

El gobierno de Javier Milei endureció durante 2026 su postura sobre la cuestión Malvinas, luego de una posición inicial diferente frente a Londres. Además, busca frenar el inicio de las actividades petroleras unilaterales en las aguas en disputa.

Argentina pidió medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para que ordene al Reino Unido detener esas actividades. El fallo está previsto para el 28 de noviembre y podría respaldar el planteo argentino, rechazarlo o adoptar una posición intermedia.

La ruta también agrega un punto de fricción con el gobierno chileno de José Antonio Kast, pese a su vínculo de alianza con Milei. Las diferencias incluyen el tránsito por el estrecho y la relación de Chile con el Reino Unido, además del uso extendido en ese país del nombre Falkland Islands.

El canciller argentino Pablo Quirno afirmó que los buques chilenos tendrán que “pedir permiso” a la Argentina para atravesar aguas territoriales. Su par chileno, Francisco Pérez Mackenna, respondió que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece el libre tránsito y no exige autorización previa de terceros Estados para navegar por sus aguas jurisdiccionales. Los buques extranjeros, de todos modos, notifican su ingreso a las aguas nacionales.

El Gobierno busca reactivar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

Tras una pausa atribuida a presiones de Estados Unidos, el Gobierno argentino intentará volver a tratar esta semana la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa fue presentada con el argumento de endurecer la posición sobre Malvinas, pero recibió cuestionamientos porque incluía disposiciones sobre otros territorios, libertad de expresión e intereses empresariales que generaron rechazo en Washington.