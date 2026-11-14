El informe no pudo confirmar que la voz de las grabaciones sea la de Diego Spagnuolo ni establecer si hubo manipulación o uso de inteligencia artificial. La DATIP cuestionó la metodología y sostuvo que los audios pueden corroborarse.

El peritaje de la Gendarmería Nacional sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo no logró determinar si la voz corresponde al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El informe detectó indicios compatibles con posibles ediciones o procesamientos posteriores, pero no estableció su naturaleza ni su alcance.

El estudio tampoco demostró que las grabaciones sean falsas o que hayan sido generadas con inteligencia artificial. Sus conclusiones fueron cuestionadas por especialistas de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), dependiente del Ministerio Público Fiscal, quienes sostuvieron que los audios pueden corroborarse y señalaron falencias en el método aplicado por la fuerza federal.

Qué determinó el peritaje de Gendarmería sobre los audios

El documento, de 148 páginas, examinó 57 archivos de audio. Su objetivo era “determinar la autenticidad e integridad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, establecer si fueron editados o generados mediante inteligencia artificial e identificar si la voz registrada corresponde al nombrado”.

Para la comparación forense de voces, 14 archivos fueron considerados aptos y 43 no aptos. La conclusión de Gendarmería fue que “no se pudo determinar si la voz de las grabaciones corresponde a Diego Spagnuolo”. El informe también consignó señales técnicas compatibles con posibles cortes o procesamientos, aunque sin poder precisar qué ocurrió con los archivos.

En el análisis se mencionaron “discontinuidades abruptas, posibles puntos de corte, sonidos coincidentes entre distintos archivos y otras anomalías acústicas, incompatibles con la hipótesis de una grabación continua sin procesamiento posterior”. Sin embargo, los peritos no pudieron establecer el origen de esas irregularidades, identificar las modificaciones ni reconstruir eventuales ediciones. Como excepción, en el archivo “La caja.m4a” no se encontraron indicios evidentes de manipulación.

Inteligencia artificial y cadena de custodia

Para evaluar un posible uso de inteligencia artificial, se analizaron cinco archivos mediante pruebas acústicas y perceptuales. Los resultados “identificaron características habituales del habla humana, sin detectar irregularidades manifiestas que permitieran atribuir las voces a sistemas de inteligencia artificial”. Gendarmería aclaró, de todos modos, que “carece de herramientas forenses validadas para detectar voces sintéticas en las condiciones examinadas”. Por eso, no se comprobó el uso de esa tecnología, pero tampoco pudo descartarse.

El informe tampoco pudo establecer cuándo, dónde ni en qué circunstancias se hicieron las grabaciones. Además, indicó que no fue posible “verificarse plenamente su integridad desde la obtención original” y advirtió que el embalaje recibido no ofrecía garantías suficientes de inviolabilidad. Tampoco se comparó el material peritado con las versiones difundidas públicamente, porque no se aportaron los archivos necesarios.

Las conclusiones se conocen después de varios planteos de Spagnuolo. Primero sostuvo que el audio no era suyo; luego afirmó que había sido alterado con inteligencia artificial y, finalmente, pidió que se realizara una pericia, aunque sin aportar su voz para cotejarla.

La defensa de Spagnuolo y los audios atribuidos

El abogado del exfuncionario, Mauricio D’Alessandro, afirmó que los audios “son falsos y tienen 18 microcortes” y sostuvo que fueron modificados con inteligencia artificial. En un escrito, expresó: “Fueron obtenidos a lo largo de varios meses en diferentes lugares y en una operación de inteligencia destinado a alterar el orden constitucional”.

La estrategia de la defensa busca cuestionar las grabaciones que dieron origen a la causa y que aluden a una supuesta “coima del 3 por ciento para Karina Milei”. Según esa postura, los audios fueron “manipulados y editados con Inteligencia Artificial” y no deberían ser considerados prueba.

En los 50 audios mencionados en la causa se escuchan diálogos atribuidos a Spagnuolo sobre presuntos pagos y funcionarios. Entre las frases registradas figuran: “Me están desfalcando la Agencia (...), tiene (Daniel Garbellini, dos de Spagnuolo en ANDIS) que recaudar de los medicamentos y lo sube arriba”. También se escucha: “De lo que cobran de medicamentos tenés que poner el 8%, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia”.

“A Karina le llega el 3 % y el 1 % se va en la operatoria”. “Yo hablé con el Presidente. Tengo todos los whatsapp de Karina... Él no está metido, pero es toda la gente de él. Van a pedirle guita a los prestadores”.

La DATIP cuestionó la metodología del estudio

La fiscalía a cargo de Franco Picardi designó como perito de parte a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la Procuración General, conocida como DATIP. En el análisis intervinieron cinco profesionales de sus laboratorios de Multimedia Forense y Análisis Técnico de Telecomunicaciones.

Los especialistas del Ministerio Público Fiscal dejaron asentada su disconformidad con el modo en que se cerró el dictamen. Señalaron que “no se les permitió volcar sus disidencias en las conclusiones, por lo que tuvieron que hacerlo en un anexo separado, lo que a su entender desnaturalizó el debate pericial”.

La DATIP también cuestionó que los peritos oficiales se negaran a comparar la voz de los audios con la de Spagnuolo. Sus conclusiones, incorporadas al informe, sostienen que las grabaciones pueden corroborarse y objetan la metodología utilizada por Gendarmería.