Durante su visita, el Papa cuestionó la situación de trabajadores y jubilados y defendió la intervención estatal ante los problemas de empleo. La organización de una carpa VIP también generó malestar en sectores de la Iglesia y denuncias por contrataciones.

La visita del Papa dejó un mensaje político que contrastó con las previsiones de funcionarios del Gobierno. En sus discursos, el pontífice se refirió a las dificultades de los trabajadores para llegar a fin de mes, la situación de los migrantes y los jubilados, y la necesidad de que el Estado intervenga ante los problemas de empleo.

También abordó la justicia social y mantuvo reuniones con dirigentes sindicales. En ese contexto, Javier Milei lo aplaudió durante sus intervenciones, mientras otros referentes libertarios celebraron la visita, aunque sus discursos incluyeron definiciones que fueron interpretadas como críticas a las políticas oficiales.

El mensaje del Papa y la respuesta del Gobierno

Antes de la llegada del pontífice, funcionarios habían sostenido que no daría un mensaje político, según se planteó durante una conversación pública. Sin embargo, sus distintas intervenciones trataron temas sociales y económicos, y volvieron a poner en discusión las diferencias entre la doctrina social de la Iglesia y las ideas de libre mercado.

Durante la semana de la visita, Milei habría recibido un pedido para evitar los insultos. En los días posteriores, el mandatario dejó de expresarse con agravios, aunque en redes sociales también circularon imágenes que lo representaban como un emperador romano. Desde el entorno libertario describieron a la Argentina como el Imperio Romano del Sur.

Malestar por la carpa VIP y las contrataciones

La organización de una carpa VIP en Figueroa Alcorta generó cuestionamientos y cruces entre el Gobierno nacional, el sector de Karina Milei y la administración porteña. También hubo controversias por la lista de invitados: algunos asistentes atribuyeron sus invitaciones al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y a Belén.

Además, se denunciaron presuntas irregularidades en contrataciones vinculadas con la visita. La diputada Marcela Pagano presentó cuestionamientos por licitaciones relacionadas con servicios de seguridad y limpieza, que habrían sido tramitadas mediante concursos de precios con un plazo de cinco días para que las empresas presentaran sus propuestas. La justificación señalada fue que la visita se organizó con poco tiempo, aunque durante la conversación se afirmó que se conocía desde hacía al menos tres meses.

Críticas dentro de la Iglesia por el espacio exclusivo

La carpa VIP provocó malestar en distintos sectores de la Iglesia, desde integrantes del episcopado hasta curas villeros. El sacerdote Paco Olveira recordó la parábola de Jesús expulsando a los mercaderes del templo, en una referencia que se vinculó con el mensaje del Papa sobre el libre mercado.

En el episcopado evaluaron emitir un comunicado para expresar su descontento, pero finalmente desistieron para no opacar el mensaje papal. Durante la conversación también destacaron la intensa agenda del pontífice, que incluyó varias actividades diarias y traslados, y señalaron que había sido operado recientemente de un cáncer maligno.