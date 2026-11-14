La exministra impulsa al senador radical como candidato, mientras el espacio de Martín Menem y Karina Milei mantiene su apuesta por Nadia Márquez. Neuquén elegirá gobernador el 14 de febrero y las alianzas deberán inscribirse en diciembre.

Patricia Bullrich respaldó a Pablo Cervi como candidato a gobernador de Neuquén, en medio de la disputa interna de La Libertad Avanza. La exministra promueve al senador radical mientras Martín Menem y Karina Milei sostienen la postulación de Nadia Márquez, cuya candidatura enfrenta un impedimento por la ley provincial de Ficha Limpia.

La definición se aceleró después de que el gobernador Rolando Figueroa convocara a elecciones provinciales para el 14 de febrero. El calendario establece que las alianzas deberán presentarse el 4 de diciembre y que los candidatos se definirán el día 11. La Libertad Avanza deberá resolver si compite y quién encabezará su lista, posiblemente antes de que se defina la suspensión de las PASO.

La elección de Neuquén y la disputa por las candidaturas

La convocatoria de Figueroa no habría sido acordada con el Gobierno nacional, aunque desde la Casa Rosada se buscó instalar que existía consenso. El adelanto electoral también limita el margen para negociar con la senadora Julieta Corroza y la diputada Karina Maureira, alineadas con el gobernador, el futuro de las primarias. Según los datos relevados por el oficialismo, Corroza figuraba entre quienes rechazaban suspender las PASO.

Neuquén, impulsada por la actividad de Vaca Muerta, es una de las provincias con capacidad para afrontar el pago de salarios sin dificultades. En ese contexto, el Gobierno nacional habría ofrecido fondos para conseguir respaldo a la suspensión de las primarias de 2027.

La ley de Ficha Limpia y la situación de Nadia Márquez

La legislación neuquina impide competir por cargos electivos a personas con una condena en primera instancia, sin exigir que sea confirmada por un tribunal superior. La restricción alcanza, entre otros puestos, a las candidaturas a gobernador, legislador provincial, intendente, concejal y consejero escolar.

Márquez aceptó una probation en una causa vinculada con la distribución de títulos universitarios que no contaban con certificación. La academia involucrada estaba relacionada con su padre, un pastor evangélico. Según versiones atribuidas a dirigentes políticos de la provincia, Figueroa impulsó la ley que dejó a la senadora en una situación que podría impedirle competir.

Pese a ese obstáculo, en el entorno de Menem y en el Congreso sostienen que todavía buscan promover a Márquez como candidata. La senadora expresó en redes sociales su intención de representar al equipo del presidente Javier Milei en Neuquén.

Pablo Cervi, una apuesta para construir poder territorial

Bullrich, en cambio, impulsa a Cervi para ocupar el espacio opositor en la provincia, en un escenario marcado también por la falta de definiciones del peronismo. Un legislador libertario sostuvo que la dirigente cuenta con respaldo de sectores empresarios interesados en ampliar su participación en Vaca Muerta. Otro dirigente cercano a Bullrich afirmó: "Cervi no es un candidato para ganar sino para construir poder territorial en una provincia que se vuelve cada vez más importante".

La disputa neuquina también refleja tensiones dentro del oficialismo nacional. Bullrich se habría molestado por la promoción recurrente de Márquez para distintos cargos y por un enfrentamiento ocurrido durante una reunión del bloque de senadores libertarios, que habría profundizado la ruptura entre ambas.

La posibilidad de competir contra Figueroa podría permitirle a La Libertad Avanza sumar representación en el Congreso, la Legislatura provincial o distintos municipios. Sin embargo, un dirigente que conoce a Cervi desde joven puso en duda que el senador se enfrente al Gobierno que lo llevó a la Cámara alta y consideró que podría ser una opción para la intendencia de Neuquén Capital, donde también competiría la jefa de Gabinete del intendente Mariano Gaido.