Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

El Decreto 2188 actualiza el esquema de compensaciones para San Pedro, El Soberbio y Fracrán. La Provincia financiará la exención de tasas municipales a propietarios de inmuebles dentro de la reserva.

El Gobierno de Misiones actualizó el sistema de compensaciones para los municipios comprendidos en la Reserva de Biosfera Yabotí. La medida, establecida mediante el Decreto 2188, firmado el 29 de octubre, alcanza a San Pedro, El Soberbio y Fracrán.

El mecanismo establece que las comunas aplicarán la exención de tasas municipales a los propietarios de inmuebles ubicados dentro de la Reserva Natural, mientras que el Estado provincial aportará los fondos para cubrir el costo de ese beneficio.

Compensaciones para conservar la Reserva de Biosfera Yabotí

La actualización busca reconocer el impacto que las medidas de protección ambiental pueden tener en los ingresos municipales. También apunta a respaldar a las comunidades que conviven con uno de los principales reservorios de biodiversidad de Misiones y participan de su conservación.

El esquema articula la preservación de la selva con el acompañamiento económico a las administraciones locales. Sus objetivos son fortalecer la conservación ambiental, apoyar a los municipios y reconocer el esfuerzo de las comunidades que contribuyen al cuidado de Yabotí.

La Reserva Nacional Silvestre Alto Iguazú y su corredor biológico

En Misiones también se encuentra la Reserva Nacional Silvestre Alto Iguazú, un área de 78 hectáreas ubicada en Colonia Andresito. Fue oficializada en 2019 mediante el Decreto presidencial 537/2019, luego de que la Fundación Vida Silvestre Argentina donara las tierras a Parques Nacionales.

El área tiene antecedentes en la antigua reserva privada Ywyporá, vinculada a la familia Hans. La compra de las tierras fue financiada por el filántropo Martijn Witteveen mediante WWF Holanda. El bosque nativo, en buen estado de conservación, resguarda la cuenca alta del arroyo Yacuy y conecta el Parque Nacional Iguazú con el Parque Provincial Yacuy.

Este corredor contribuye a evitar el aislamiento de las poblaciones de especies de la Selva Paranaense, un ecosistema que alberga cerca de 300 especies de mamíferos, más de 1.000 de aves y más de 300 de peces. Entre las especies amenazadas que dependen de estos hábitats se encuentran el yaguareté, los palmitos y los helechos arborescentes.

La formalización de la reserva también fortalece las tareas conjuntas de patrullaje con guardaparques de Brasil para combatir problemas fronterizos como la caza furtiva y la tala ilegal.

La Rioja destacó un mensaje del papa León XIV

Por otra parte, el Gobierno de La Rioja valoró el mensaje del papa León XIV durante su visita a la Argentina y destacó sus reflexiones sobre la dignidad humana, el trabajo y la educación. Desde la gestión provincial sostuvieron que esos planteos invitan a revisar el modelo económico nacional y a priorizar la calidad de vida de la población.

En ese marco, la administración riojana señaló que el acceso a servicios esenciales como el agua y la conectividad, contemplado en principios constitucionales, debe traducirse en políticas públicas concretas. La intención es que esos objetivos funcionen como una hoja de ruta y establezcan compromisos para futuros gobernadores y funcionarios.