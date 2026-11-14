Un relevamiento de QSocial proyecta una ventaja de 45% a 40% para el gobernador bonaerense en una eventual segunda vuelta. El estudio también registra un 15% de indecisos y un deterioro en la evaluación de la economía y la gestión nacional.

Axel Kicillof le ganaría a Javier Milei por 45% a 40% en una eventual segunda vuelta, según el último relevamiento de QSocial. La diferencia de cinco puntos es la más amplia a favor del gobernador bonaerense desde que la consultora mide ese escenario. Un 15% todavía no definió su voto.

La serie muestra un cambio sostenido respecto de los primeros meses del año. En febrero, Milei aventajaba a Kicillof por 40% a 33%; en abril, la distancia se redujo a dos puntos, con 37% para el Presidente y 35% para el gobernador. Desde julio, Kicillof pasó al frente por un margen mínimo, que se mantuvo casi sin cambios durante tres meses.

Los votantes independientes, clave en el balotaje

El quiebre se produjo en octubre, cuando Kicillof llegó al 45% y Milei quedó en 40%. Entre quienes no se identifican con ninguno de los dos polos, el gobernador obtiene 45% frente al 29% del Presidente.

El voto de la UCR también aparece como un factor relevante: Milei reúne el 45% de las preferencias de ese segmento, Kicillof alcanza el 35% y un 19% no sabe a quién elegir. Entre quienes simpatizan con el PRO, en cambio, el Presidente conserva una mayoría clara, con el 60%.

Primera vuelta: Milei conserva la ventaja

El escenario cambia cuando se consulta por una primera vuelta. Allí, Milei se ubica primero con 35%, seguido por Kicillof, con 31%. Más atrás aparecen Myriam Bregman, con el 12%, su mejor resultado en la serie, y Juan Schiaretti, con el 6%. El Presidente recuperó cuatro puntos respecto de septiembre.

Sin embargo, el 35% está por debajo del 45% que Milei había alcanzado entre diciembre y enero. Además, el relevamiento indica que el oficialismo no logra ampliar su respaldo más allá de su núcleo duro cuando la contienda se reduce a dos candidatos.

El techo electoral de Milei y Kicillof

La encuesta también midió el piso y el techo electoral de distintos dirigentes. Ante la consulta sobre una eventual candidatura presidencial de Milei en 2027, el 58% respondió que nunca lo votaría, el rechazo más alto entre los dirigentes evaluados. Un 31% dijo que lo votaría seguro y un 9% consideró que podría hacerlo. Su techo potencial queda así en torno al 40%, el mismo porcentaje que alcanza en el balotaje.

Kicillof registra un panorama diferente: el 28% afirmó que lo votaría seguro, su cifra más alta desde el inicio de la medición; en febrero ese valor era del 21%. Otro 16% dijo que podría votarlo y el 52% lo descartó, lo que ubica su techo potencial en el 44%.

Entre los independientes, el rechazo a Milei llega al 67%. También se registran niveles elevados de rechazo para otros dirigentes: Patricia Bullrich tiene un 54% de respuestas de que nunca la votarían, Victoria Villarruel un 51% y Bregman un 50%.

Economía y evaluación de la gestión nacional

El escenario electoral coincide con una percepción negativa de la situación económica y del Gobierno. La aprobación de la gestión se ubica en 36%, frente a un 62% que la desaprueba. Además, el 56% prefiere que Milei no sea reelecto, mientras que el 36% está a favor de una reelección.

El informe señala que el 84% tuvo que recortar gastos para llegar a fin de mes, el valor más alto de la serie. A su vez, el 76% buscó ingresos adicionales durante el último año y la mitad afirmó que sus ingresos no alcanzan en absoluto para cubrir alimentación, vivienda, salud y educación.

Sobre el rumbo económico, el 65% siente que la gente como ellos “pierde / sale perjudicada”, mientras que apenas el 9% considera que gana. De cara a los próximos dos años, el 75% prefiere que la economía se reactive y haya más trabajo, aunque aumente la inflación. Solo el 17% elige que la inflación siga bajando aunque la actividad no se recupere.

Crece la percepción de que la oposición puede gobernar

La opinión sobre la capacidad de la oposición para gobernar en 2027 también mostró un cambio: quienes creen que está preparada pasaron del 23% al 35% en un mes, el registro más alto desde que se realiza la medición. De todos modos, el 56% considera que no está en condiciones de gobernar.

La sociedad aparece dividida ante un eventual regreso del peronismo: el 45% quiere que vuelva al poder y el 46% se opone. La misma paridad se observa al preguntar qué resultado sería peor para el país: el 46% menciona un triunfo de Milei y otro 46%, una victoria peronista.