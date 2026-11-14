El debate por la suspensión de las PASO pondrá a prueba los acuerdos del Gobierno con las provincias y la relación con Patricia Bullrich. La Casa Rosada busca una primera aprobación en el Senado antes del 30 de noviembre y definiciones en Diputados durante las sesiones extraordinarias.

Los próximos 30 días serán decisivos para el Gobierno: la discusión sobre la suspensión de las PASO pondrá a prueba los acuerdos con las provincias, el respaldo de los gobernadores y el vínculo entre Javier Milei y Patricia Bullrich. El resultado también puede incidir en el escenario de una eventual reelección presidencial.

El Senado dará el martes el primer paso en el debate de la reforma electoral. En la Casa Rosada, con excepción de Diego Santilli, no confirman que estén asegurados los votos. Bullrich dejó la negociación en manos del jefe de Gabinete y, ante una eventual derrota, en el oficialismo se preguntan quién asumirá el costo político.

El Gobierno busca avanzar con la reforma electoral

Karina Milei pretende que el proyecto obtenga media sanción antes del 30 de noviembre. La estrategia es completar el trámite en Diputados durante las sesiones extraordinarias y lograr la aprobación definitiva de la reforma electoral.

La discusión también profundizó las diferencias internas. Un sector del Gobierno cuestiona a Bullrich y plantea que debe alinearse con la conducción oficial o abandonar el espacio. Milei, en cambio, quiere mantenerla de su lado: considera que juntos podrían impulsar su reelección en primera vuelta, aunque también teme que una ruptura provoque una crisis en el Gobierno.

La disputa interna por Patricia Bullrich y la fórmula

Karina Milei y los Menem sostienen una posición más dura frente a la senadora. Ese sector no la quiere como compañera de fórmula presidencial y promueve a Nadia Márquez, senadora por Neuquén. “Y si no es Márquez, una mujer del interior libertaria pura”, plantean desde ese espacio.

Bullrich conoce el malestar de ese grupo. Desde su entorno cuestionan a Karina Milei y a los Menem y sostienen: “No la aguantamos más a ella ni a ellos. No queremos someternos más a la voluntad de cada uno de ellos”.

La negociación por las PASO y el escenario de 2027

El jueves, la senadora recibió mensajes críticos de distintos referentes del Gobierno, entre ellos Martín Menem y Pablo Quirno, en intervenciones en radios porteñas. Al final de la jornada, trascendió que Bullrich “no va a competir contra Milei en las PASO”, una postura que viene expresando desde hace más de un mes.

La dirigente también busca convertirse en una referencia para radicales, peronistas e independientes distanciados de Karina Milei y los Menem, con la mirada puesta en las elecciones de 2027. Mientras tanto, los acuerdos provinciales y el respaldo de los gobernadores serán centrales para la negociación electoral. El desenlace de las próximas semanas será seguido de cerca por los mercados.