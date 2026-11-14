Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

El Presidente participará a las 18 de la apertura de “Belgrano, la revolución de las ideas”, con documentos e imágenes inéditas. La actividad se realizará durante una nueva edición de La Noche de los Museos.

El presidente Javier Milei encabezará este 14 de noviembre la apertura de la muestra histórica “Belgrano, la revolución de las ideas” en el Museo Casa Rosada. La actividad comenzará a las 18 y se realizará en el marco de una nueva edición de La Noche de los Museos.

La exposición reúne imágenes y documentos inéditos para acercar aspectos menos explorados de Manuel Belgrano. También participarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el senador provincial y intendente en uso de licencia de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien presentará la muestra.

La muestra recorre las ideas de Manuel Belgrano

Antes de 1810, Belgrano se desempeñó como abogado, economista, periodista y funcionario colonial. Como pensador, intervino en el debate público y procuró difundir sus ideas en la sociedad, un recorrido que propone recuperar la exposición.

En paralelo, el escenario económico suma señales de preocupación para el Gobierno. El INDEC informó que la inflación del mes pasado fue del 2,2 por ciento, un dato superior a las previsiones del Ministerio de Economía. En diez días se conocerá el resultado del Estimador Mensual de Actividad Económica de septiembre, que podría confirmar oficialmente una recesión técnica.

Inflación, actividad económica y clima político

El director del Banco Nación y exsecretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, cuestionó las críticas a una eventual visita del papa León XIV a la Argentina y apuntó contra sectores del peronismo. “Les molesta que el Papa nos visite en un gobierno no peronista. Les molesta que Argentina se posicione como faro de Occidente”, afirmó.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Lanari agregó: “Les molesta que el país sea protagonista. Les molesta que se haga historia sin su control. No soportan que todo haya salido bien...”.

En el espacio que, de manera irónica, llaman el “Grupo de reflexión”, dirigentes identificados con distintas posiciones debaten hasta que Patricia Bullrich define. La mesa chica está integrada, entre otros, por el legislador Juan Pablo Arenaza, el diputado Damián Arabia, el secretario parlamentario del bloque, Cristian Larsen, la publicista Federica Suárez Santiago y el equipo de comunicación. El espacio funciona como ámbito de intercambio y definición de posturas, mientras crece la distancia crítica de la senadora respecto del Gobierno.

Un sondeo registró un empate de 46 a 46

Las consultoras políticas miden desde hace años el rechazo a los candidatos, un factor que suele incidir en las elecciones argentinas. A menos de un año de las presidenciales de 2027, un nuevo sondeo registró un empate exacto entre ambos sectores: 46 por ciento a 46 por ciento.