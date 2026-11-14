Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 2 min de lectura

Un sondeo de QSocial encontró que el 46% considera que lo peor para el país sería un triunfo de Javier Milei y otro 46% señaló al peronismo. El estudio también midió la reelección del Presidente y el regreso del kirchnerismo.

Una encuesta de QSocial encontró una división exacta de cara a las elecciones presidenciales de 2027: el 46% considera que lo peor para el país sería que gane Javier Milei y otro 46% respondió que sería un triunfo del peronismo. El 8% restante no supo qué contestar.

El relevamiento forma parte del informe mensual de noviembre de la consultora y se realizó sobre 4.000 casos, con un margen de error de más o menos 1,6%. La firma es presidida por el analista Rafael Prieto y Lucas Klobovs, exintegrante de Poliarquía, coordina el área de opinión pública.

Qué reveló la encuesta sobre las elecciones de 2027

El sondeo exploró distintas dimensiones de la polarización política. Ante la pregunta sobre qué debería hacer el próximo gobierno con las políticas de Milei, el 27% eligió continuar la mayoría, el 24% prefirió mantener algunas y cambiar otras, y el 45% optó por modificar la mayoría. El 4% no supo responder.

La consulta sobre una eventual reelección del Presidente también mostró una diferencia: el 36% dijo que le gustaría que Milei tuviera un segundo mandato, mientras que el 56% manifestó que no lo prefiere.

Peronismo y kirchnerismo, con niveles distintos de rechazo

La encuesta midió por separado la posibilidad de que el peronismo y el kirchnerismo regresen al poder. Sobre el peronismo, el 45% dijo que quiere que vuelva y el 46% respondió que no. En el caso del kirchnerismo, el rechazo alcanzó el 56%, frente a un 32% que expresó su deseo de que regrese al gobierno.

Al consultar qué opción prefieren para las elecciones de 2027, el 34% eligió que gane Milei; el 24%, que triunfe el peronismo; el 20%, una tercera alternativa, y el 17%, el kirchnerismo. Un 6% no supo responder.

El análisis de QSocial sobre el escenario electoral

Prieto sostuvo que la competencia presidencial todavía no está definida y vinculó el crecimiento de las posibilidades opositoras con el deterioro de la imagen del Gobierno. También señaló que Milei conserva un nivel de apoyo cercano a los 35 puntos.