Una encuesta de QSocial encontró una división exacta de cara a las elecciones presidenciales de 2027: el 46% considera que lo peor para el país sería que gane Javier Milei y otro 46% respondió que sería un triunfo del peronismo. El 8% restante no supo qué contestar.
El relevamiento forma parte del informe mensual de noviembre de la consultora y se realizó sobre 4.000 casos, con un margen de error de más o menos 1,6%. La firma es presidida por el analista Rafael Prieto y Lucas Klobovs, exintegrante de Poliarquía, coordina el área de opinión pública.
Qué reveló la encuesta sobre las elecciones de 2027
El sondeo exploró distintas dimensiones de la polarización política. Ante la pregunta sobre qué debería hacer el próximo gobierno con las políticas de Milei, el 27% eligió continuar la mayoría, el 24% prefirió mantener algunas y cambiar otras, y el 45% optó por modificar la mayoría. El 4% no supo responder.
La consulta sobre una eventual reelección del Presidente también mostró una diferencia: el 36% dijo que le gustaría que Milei tuviera un segundo mandato, mientras que el 56% manifestó que no lo prefiere.
Peronismo y kirchnerismo, con niveles distintos de rechazo
La encuesta midió por separado la posibilidad de que el peronismo y el kirchnerismo regresen al poder. Sobre el peronismo, el 45% dijo que quiere que vuelva y el 46% respondió que no. En el caso del kirchnerismo, el rechazo alcanzó el 56%, frente a un 32% que expresó su deseo de que regrese al gobierno.
Al consultar qué opción prefieren para las elecciones de 2027, el 34% eligió que gane Milei; el 24%, que triunfe el peronismo; el 20%, una tercera alternativa, y el 17%, el kirchnerismo. Un 6% no supo responder.
El análisis de QSocial sobre el escenario electoral
Prieto sostuvo que la competencia presidencial todavía no está definida y vinculó el crecimiento de las posibilidades opositoras con el deterioro de la imagen del Gobierno. También señaló que Milei conserva un nivel de apoyo cercano a los 35 puntos.
El escenario electoral de 2027 permanece abierto. Es verdad que las tendencias de los últimos meses ampliaron las posibilidades de triunfo de la oposición, no por haber logrado recrear una expectativa en torno a un programa de salida de la actual crisis, sino como consecuencia del deterioro en la consideración pública que sufrió durante los últimos meses el gobierno de Milei.
Aún así, el Presidente mantiene un piso de apoyo significativo, en torno a los 35 puntos, que hoy parece estabilizado, tanto en la aprobación de su gestión como de su imagen.
Los interrogantes que se plantean son dos: primero, en qué medida la persistencia de la crisis se traducirá en una nueva caída del piso de aprobación que representa la base de Milei. Y el segundo, referido al peronismo, es cómo resolverá la unificación de una candidatura que logre articular a los sectores internos y que pueda reducir el rechazo que persiste sobre sus principales dirigentes.