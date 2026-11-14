Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 2 min de lectura

El Presidente registró un 37,4% de imagen positiva y un 57,7% negativa en la medición de noviembre. Subió dos puestos, en parte por las caídas de los mandatarios de Chile y Paraguay.

Javier Milei quedó en el puesto 12 del ranking de imagen de presidentes latinoamericanos elaborado por CB Global Data. En noviembre, el mandatario argentino obtuvo un 37,4% de valoración positiva y un 57,7% negativa, con un 4,9% de personas que no respondió o no tenía una opinión formada.

La aprobación creció 1,3 puntos porcentuales frente a octubre, cuando alcanzaba el 36,1%. Sin embargo, el saldo continúa en terreno desfavorable: la distancia entre las opiniones negativas y positivas es de 20,3 puntos.

Por qué Milei avanzó en el ranking regional

El Presidente pasó del puesto 14 al 12, aunque la mejora en la clasificación no se explicó únicamente por la recuperación de su imagen. También influyeron los retrocesos de José Antonio Kast, de Chile, y Santiago Peña, de Paraguay.

Kast perdió 5,3 puntos de imagen positiva: bajó del 38,8% al 33,5%. Su valoración negativa llegó al 62,7% y cayó al puesto 16, cuatro lugares detrás de Milei. En octubre, el mandatario chileno estaba por encima del argentino.

Peña tuvo el descenso más pronunciado de la medición. En un mes, su imagen favorable cayó 18,2 puntos, del 42,9% al 24,7%, en medio de la crisis política y financiera de su gobierno. Con un 69,8% de opiniones negativas, quedó último entre los 18 dirigentes evaluados. Milei, pese a escalar posiciones, permanece en la mitad inferior de la tabla y conserva más rechazo que aprobación.

Sheinbaum y Bukele encabezan la imagen presidencial

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se mantuvo al frente con un 69,8% de imagen positiva y un 25,5% negativa. El segundo puesto fue para Nayib Bukele, de El Salvador, con un 69,5% de valoración favorable y un 24,9% de rechazo.

El tercer lugar correspondió a Laura Fernández, de Costa Rica, con un 52,3% de imagen positiva. La siguió el presidente dominicano Luis Abinader, con un 51,2%. En el quinto puesto quedó el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien alcanzó un 50,4% de aprobación y un 46,9% de imagen negativa.

Lula registró además la mayor suba de aprobación del mes: 5,1 puntos porcentuales respecto de octubre, cuando tenía un 45,3%. Detrás se ubicaron Daniel Noboa, de Ecuador, con el 47,8%; Abelardo de la Espriella, de Colombia, con el 46,9%; y Nasry Asfura, de Honduras, con el 45,7%.

Los presidentes que quedaron por encima y por debajo de Milei

En los puestos siguientes aparecen Keiko Fujimori, de Perú, con el 43,8%; Rodrigo Paz, de Bolivia, con el 40,2%; y Yamandú Orsi, de Uruguay, con el 38,6%. Orsi quedó inmediatamente por encima de Milei en la clasificación.

Por debajo del Presidente argentino se ubicaron Daniel Ortega, de Nicaragua, con el 36,3%; Delcy Rodríguez, de Venezuela, con el 35,6%; José Raúl Mulino, de Panamá, con el 34,9%; y Kast, con el 33,5%.

El listado se completó con Bernardo Arévalo, de Guatemala, que registró un 31,4%, y Peña, quien cerró la medición con un 24,7% de imagen positiva.