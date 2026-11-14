La senadora cuestiona el rumbo económico del Gobierno y advierte sobre el impacto político de la situación. Mientras crecen las diferencias con el oficialismo, Bullrich sostiene que seguirá marcando sus desacuerdos.

El llamado, con ironía, Grupo de reflexión se convirtió en un espacio de debate intenso entre halcones y palomas. Allí participan el legislador Juan Pablo Arenaza, el diputado Damián Arabia, el secretario parlamentario del bloque, Cristian Larsen, la publicista Federica Suárez Santiago y el equipo de comunicación. La decisión final, sin embargo, queda en manos de Patricia Bullrich.

La actividad de esa mesa chica cobró fuerza a medida que la senadora profundizó sus cuestionamientos al Gobierno. De allí surgió, por ejemplo, el mensaje que publicó en X el jueves a las 14, en respaldo al tratamiento del proyecto de ley de discapacidad, una iniciativa que genera divisiones en la Casa Rosada.

El proyecto cuenta con el aval de Karina Milei y los Menem, pero enfrenta la resistencia de Luis y Santiago Caputo. Si la iniciativa se sanciona, quedará por conocer la posición del Presidente. Ante quienes le advierten que podría estar tensando demasiado la relación con el oficialismo, a Bullrich se le escucha decir: "Que me echen".

Las críticas de Bullrich a la economía y al rumbo del Gobierno

Más allá de la pulseada política, el foco está puesto en el diagnóstico de Bullrich sobre la situación del Gobierno y, en particular, de la economía. La senadora mantuvo reuniones reservadas con distintos economistas, entre ellos Carlos Melconian y otros considerados cercanos al oficialismo. Según el artículo, incluso algunos de estos últimos, que prefieren mantener el anonimato para evitar reproches, anticipan para el año siguiente un escenario igual o peor que el actual.

En conversaciones con sus allegados, la conclusión de Bullrich es contundente: "Si seguimos así, vuelve el kirchnerismo". El gabinete no comparte esa perspectiva sombría y buena parte de sus integrantes considera que desafiar abiertamente el liderazgo de Javier Milei puede convertirse en un punto de no retorno.

Los hermanos Milei, según el texto, han tolerado poco las disidencias. Bullrich representa una excepción difícil de encuadrar. El episodio y la reciente visita del Papa también muestran, de acuerdo con el análisis, que el Presidente puede contener sus emociones cuando percibe un riesgo inminente. "Loco pero no boludo", se definió Milei más de una vez.

Inflación, ingresos y diferencias con Javier Milei

En una reunión a solas con Milei en Olivos, realizada poco más de un mes atrás, Bullrich enumeró las señales de alerta que observa. El Presidente la escuchó, aunque no coincide con varias de sus apreciaciones.

Milei sostiene que asumió un compromiso claro con sus votantes, explicó su plan y no se apartará de él. Bullrich reconoce que el mandatario prometió bajar la inflación y que el indicador cayó en comparación con la gestión anterior. Su objeción es que, a su entender, ese compromiso también implicaba una mejora del poder adquisitivo, algo que hoy no se percibe de manera generalizada en una economía de rendimiento dispar.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un 2,2 por ciento en octubre, un dato que evidencia las dificultades para consolidar la desaceleración. Tras tres años de ajuste, restricción monetaria y una recuperación desigual de los ingresos, la inflación muestra resistencia a perforar su piso y permanece en una meseta desde hace 15 meses.

La agenda legislativa y la disputa por los votos

Bullrich plantea ante sus interlocutores que el tiempo juega en contra del oficialismo. Considera que la sociedad atribuye casi por completo al Gobierno libertario las dificultades económicas, como si la administración de Alberto Fernández hubiera quedado muy atrás. También advierte que el rechazo a Milei se fortaleció con rapidez en un sector de la población.

El Gobierno se encamina a tratar sus últimas prioridades legislativas. Después de iniciar 2026 con la aprobación de la reforma laboral y la ley de glaciares, llegó al final del período empantanado con el presupuesto y las reglas electorales.

Martín Menem reclamó públicamente que se trate en el recinto el proyecto para suspender las PASO y otras modificaciones, entre ellas las listas de adhesión, una modalidad asociada a las polémicas colectoras. En el oficialismo desconfían de que Bullrich impulse la iniciativa con suficiente empeño porque, según le atribuyen, aspira a ser candidata a presidenta.

La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni no terminó de ordenar la coordinación política entre los distintos sectores libertarios. Bullrich sostiene que no puede garantizar votos si no tiene a su cargo la posibilidad de cerrar acuerdos políticos o electorales.

Las diferencias también se reflejan en los cálculos parlamentarios. Mientras desde oficinas del Gobierno aseguraban contar con 37 votos, la jefa del bloque, después de una ronda de llamados, registraba una cifra menor.

Los antecedentes de la tensión política

Las rispideces entre Bullrich y el entorno presidencial se remontan, al menos, al verano. Karina Milei habría mirado con suspicacia el video viral de febrero, musicalizado con Vogue, de Madonna, y se habría preguntado si la senadora tenía un proyecto propio.

El malestar volvió a crecer durante el tratamiento de los pliegos judiciales en el Senado, cuando Bullrich se abstuvo de votar contra Verónica Michelli, candidata a jueza y cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

Bullrich suele tomar distancia de las disputas con la prensa. En aquel momento, un integrante del entorno de Karina planteó por primera vez apartarla de la conducción del bloque: "¡Un jefe de bloque no puede ejercer objeción de conciencia en contra de su gobierno!". La propuesta no prosperó, aunque volvió a escucharse en las últimas semanas. Por ahora, no parece probable que se concrete en el corto plazo.

Milei nunca destrató públicamente a Bullrich y ambos preservan su vínculo personal. Sin embargo, algunas señales alimentaron las especulaciones, como una publicación reciente del Presidente con la frase: "hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capital".