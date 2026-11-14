Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

La delegación argentina no acompañó una resolución que exige a Israel dejar de explotar recursos naturales en territorios ocupados. La votación coincidió con los alegatos argentinos contra la explotación petrolera británica en las Malvinas.

Argentina se abstuvo en una votación de la ONU sobre la explotación de recursos naturales en Palestina y el Golán sirio ocupado. La decisión se conoció el mismo miércoles en que representantes argentinos expusieron ante el Tribunal del Mar un reclamo contra la actividad petrolera británica en las Malvinas.

La Comisión de Asuntos Económicos y Financieros aprobó cuatro proyectos de resolución y uno de decisión. Entre ellos, una iniciativa que exige a Israel que "cese la explotación, el daño, el agotamiento o la puesta en peligro de los recursos naturales en el Territorio Palestino Ocupado y en el Golán sirio ocupado".

La votación de Argentina en la ONU sobre Palestina

El proyecto fue impulsado por Uruguay en nombre del Grupo de los 77, una organización intergubernamental integrada principalmente por países en desarrollo y subdesarrollados, de la que Argentina también forma parte. Pese a ello, los diplomáticos de la Cancillería resolvieron abstenerse.

La propuesta obtuvo 151 votos a favor, siete en contra y 11 abstenciones, según los datos de Naciones Unidas. Votaron en contra Colombia, Israel, los Estados Federados de Micronesia, Naoero, Palaos, Paraguay y Estados Unidos.

El reclamo argentino por el petróleo de las Malvinas

La abstención marcó una diferencia con las posiciones de Estados Unidos e Israel en un asunto sensible para ambos países, en medio de la guerra en Medio Oriente. La votación coincidió con la presentación de los alegatos argentinos ante el Tribunal del Mar, en Hamburgo, Alemania.

En esa instancia, el equipo argentino cerró la ronda de exposiciones y pidió que el Reino Unido deje de explotar petróleo de manera "unilateral" a unos 200 kilómetros de las islas Malvinas. El litigio forma parte del reclamo del Gobierno de Javier Milei por la actividad hidrocarburífera en el archipiélago.

Antecedentes de la postura argentina en Naciones Unidas

En votaciones recientes sobre otros asuntos, Argentina había respaldado la posición del presidente estadounidense Donald Trump. El 26 de octubre pasado, por ejemplo, acompañó el pedido de "Cese del levantamiento del embargo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba".

En 2024, en cambio, Argentina votó a favor de levantar el embargo estadounidense a Cuba. Esa decisión, contraria a la posición de Estados Unidos, derivó en que Milei desplazara de su cargo a la entonces canciller Diana Mondino.