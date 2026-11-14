El presidente argentino envió un mensaje al acto de Vox en Madrid y pidió elegir a un mandatario que defienda a los votantes. Abascal llamó a derrotar a Pedro Sánchez en los comicios del 29 de noviembre.

El presidente Javier Milei envió un video de respaldo a Santiago Abascal durante el primer gran acto de campaña de Vox en Madrid, en el comienzo de la carrera hacia las elecciones españolas del 29 de noviembre.

El mensaje se proyectó en una pantalla instalada en la Plaza Colón, uno de los escenarios habituales de los actos de Abascal. Milei se dirigió a los votantes del partido y sostuvo: “Tienen que elegir a un presidente que los defienda”.

El mensaje de Milei a los votantes de Vox

“Santiago Abascal es mi amigo y es un hombre de honor que trabajará duro para hacer exactamente lo que el país necesita, sacar a Sánchez del poder y terminar de una vez con el maldito socialismo”, expresó el mandatario argentino.

Abascal sonrió desde el escenario mientras el público agitaba banderas de España y de Ceuta. La ciudad española, ubicada en territorio africano, había sido desbordada en julio por un ingreso masivo de inmigrantes provenientes de Marruecos. Los asistentes vitorearon el mensaje de Milei.

También enviaron mensajes de apoyo a la candidatura de Abascal referentes de la derecha europea, entre ellos la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; la líder francesa Marine Le Pen; y el ex primer ministro húngaro Viktor Orban.

Abascal defendió la prioridad nacional y apuntó contra Sánchez

Otro de los mensajes fue el de Flávio Bolsonaro, ex candidato presidencial brasileño, quien se trasladó a Estados Unidos en octubre, al día siguiente de perder el balotaje frente a Lula Da Silva. “España no puede renunciar a su grandeza ni aceptar un futuro de inseguridad y decadencia”, afirmó en un video grabado en una esquina de una ciudad estadounidense.

Abascal cerró el acto y reivindicó la prioridad nacional, concepto que propone que los españoles tengan acceso a los servicios públicos y a las ayudas estatales antes que los inmigrantes. “La prioridad nacional no es de izquierdas ni de derechas. Es de sentido común”, sostuvo antes de cuestionar al presidente del Gobierno.

“No tenemos a un gobierno, tenemos a una mafia criminal, a una mafia mentirosa que llegó al poder mintiendo a su propio pueblo sobre sus pactos, sobre las leyes de amnistía, sobre los indultos y absolutamente sobre todo lo que podía mentir”, afirmó Abascal.

El candidato de Vox también apuntó contra Sánchez y aseguró: “El único que aún no está en el banquillo es el jefe de toda la mafia, el capo de la organización, el gran beneficiario durante estos ocho años que se llama Pedro Sánchez Castejón y al que vamos a derrotar el 29 de noviembre apelando a una movilización masiva de nuestro pueblo para salvar a nuestra patria, para recuperar la democracia y para recuperar la libertad robada con todas y cada una de sus políticas”.

Las encuestas proyectan un crecimiento de Vox

De acuerdo con las encuestas, Vox podría ser uno de los grandes ganadores de la elección y la fuerza política que más crecería en comparación con los comicios de 2023, cuando obtuvo 33 bancas en el Parlamento. Las proyecciones indican que en noviembre podría duplicar esa cifra.

Milei también fue mencionado durante el acto de inicio de campaña de Pedro Sánchez, líder del PSOE, en Sevilla. Sánchez sostuvo que Abascal y sus aliados no representan una alternativa, sino una involución, y preguntó: “¿Es que nuestro amigo Milei ha sido alternativa en Argentina o ha sido involución?”.

La mención del presidente argentino provocó abucheos entre los asistentes. “Pues lo que no queréis para el mundo no lo queréis para vuestro país”, respondió Sánchez.