El presidente argentino conversó con su par paraguayo y le deseó éxito en su gestión. La asunción de Alliana se produjo tras la renuncia de Santiago Peña, en medio de la crisis financiera del Ueno Bank.

El presidente Javier Milei mantuvo una conversación telefónica con Pedro Alliana, quien asumió la presidencia de Paraguay tras la renuncia de Santiago Peña. Durante el contacto, le deseó “los mayores éxitos” y afirmó que la Argentina será “un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa”.

En un mensaje publicado en X, Milei señaló: “Hoy mantuve una excelente y cálida conversación con Pedro Alliana, quien asumió la Presidencia de la República del Paraguay. Le deseé los mayores éxitos en su gestión, en beneficio del pueblo paraguayo, y le transmití todo el afecto y apoyo de la Argentina en esta nueva etapa”.

Milei destacó la relación entre Argentina y Paraguay

El mandatario argentino también se refirió a los vínculos históricos entre ambos países. “La Argentina y el Paraguay son países hermanos, unidos por una historia común, profundos lazos de amistad y una firme vocación compartida por la defensa de las ideas de la libertad”, expresó.

La conversación se produjo días después de la jura de Alliana, quien asumió el viernes pasado. Su llegada a la presidencia siguió a la salida de Peña, en medio de la crisis financiera del Ueno Bank, que atravesó serios problemas de solvencia e interrumpió sus servicios.

La crisis del Ueno Bank y la renuncia de Santiago Peña

La interrupción impidió que los tres millones de clientes de la entidad pudieran acceder a sus cuentas y derivó en protestas en distintos puntos de Paraguay.

Milei no mencionó a Peña en su mensaje. El presidente argentino había compartido varios encuentros con su antecesor, a quien consideraba un “amigo” y había definido como un “ejemplo para toda Sudamérica”. La renuncia del mandatario paraguayo se sumó a otros reveses políticos para Milei, entre ellos la derrota de Flávio Bolsonaro en Brasil y el revés de Donald Trump en las elecciones legislativas de Estados Unidos.

El mensaje de Alliana y la agenda bilateral

En su publicación, Milei también planteó la intención de profundizar la cooperación entre ambos países. “Reafirmamos nuestro compromiso de seguir profundizando la agenda bilateral, fortaleciendo la cooperación política, económica y comercial, y trabajando juntos para generar nuevas oportunidades de crecimiento, desarrollo y prosperidad para nuestros pueblos. Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa”, concluyó.

Alliana respondió en redes sociales y calificó el intercambio como cordial y fraterno. “Mantuve una conversación telefónica muy cordial y fraterna con el presidente de Argentina, quien me expresó todo su apoyo al Paraguay”, afirmó.

El presidente paraguayo agradeció la predisposición de Milei y señaló: “Agradezco su predisposición a acompañarnos en este proceso. Coincidimos en seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad y hermandad que unen al Paraguay y la Argentina. Acordamos encontrarnos próximamente, en Asunción o Buenos Aires, para avanzar en una agenda bilateral que beneficie a nuestros pueblos”.