El proyecto que impulsa el Gobierno en el Senado permitiría que una candidatura presidencial aparezca junto a dos columnas legislativas en la Boleta Única. La iniciativa podría facilitar acuerdos con gobernadores y partidos aliados.

La reforma electoral que impulsa el Gobierno de Javier Milei en el Senado propone habilitar listas colectoras legislativas para las elecciones de 2027. La medida permitiría que una candidatura presidencial comparta la Boleta Única con dos columnas de postulantes legislativos.

La iniciativa podría facilitar acuerdos con gobernadores: primero, para reunir respaldos que permitan aprobar el proyecto en la Cámara alta y, luego, para sumar listas legislativas nacionales a la oferta electoral de una fórmula presidencial.

Qué cambios propone la reforma electoral

El artículo 65 de un borrador del proyecto plantea modificar los artículos 62 bis y 63 bis del Código Electoral Nacional, correspondiente a la ley 19.945 y sus modificatorias. Para confeccionar la Boleta Única, establece que las agrupaciones con idéntica denominación se reunirán en una misma columna, con una excepción para las candidaturas presidenciales.

En concreto, una fórmula presidencial de una agrupación política nacional podría estar acompañada en un distrito por dos columnas de candidaturas legislativas. Además de la columna de la agrupación distrital con la misma denominación, se permitiría incorporar una única agrupación de distrito con otro nombre, siempre que esta no acompañe a otra candidatura presidencial. Cada agrupación presentaría sus propias listas legislativas.

Cómo aparecería la candidatura presidencial en la Boleta Única

La candidatura a presidente y vicepresidente figuraría una sola vez, en un espacio que abarcaría el ancho de las dos columnas legislativas. Esas columnas deberían ubicarse una junto a la otra y su posición se tendría en cuenta en el sorteo. La fórmula presidencial conservaría el símbolo y el color de su agrupación política.

La posibilidad de habilitar listas colectoras forma parte de las negociaciones en torno a la reforma electoral, iniciadas con el ingreso del proyecto al Senado en abril. La propuesta permitiría que partidos y gobernadores aliados sumen sus candidaturas legislativas en la Boleta Única de Papel.