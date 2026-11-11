Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

El Papa alentó a las personas privadas de su libertad a reconstruir sus vidas y cuestionó la droga, el dinero fácil, la violencia y la corrupción. Jorge García Cuerva recordó las visitas de Francisco a la cárcel.

El papa León XIV visitó la cárcel de Devoto y les habló a las personas privadas de su libertad sobre la posibilidad de comenzar de nuevo. En su mensaje, sostuvo que el paso por la institución puede abrir una oportunidad para reconciliarse con Dios y volver a sus familias y a la sociedad.

"El paso por esta institución puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, haciendo las paces con Dios y reincorporándose sin temor en el seno de sus familias y la sociedad", expresó el Pontífice.

León XIV alentó a los presos a empezar de nuevo

El Papa planteó que, incluso después de atravesar o causar situaciones de dolor y fracaso, es posible reiniciar la vida. "Aún en medio del mal, del dolor y del fracaso más profundo que hayan podido experimentar o causar, esta situación actual que atraviesan es un momento para poder reiniciar sus vidas", afirmó ante los presentes.

León XIV reconoció que "el mal que asedia el corazón humano arruina a la sociedad y la vida de muchas personas" y que puede alcanzar "extremos de inhumanidad". Sin embargo, señaló que "una pequeña luz sigue brillando" y que puede volver a encenderse "con la gracia de Dios".

El límite como camino para una nueva sabiduría

En otro tramo de su discurso, el Pontífice reflexionó sobre el sentido del límite en un lugar donde la privación de la libertad se experimenta de manera concreta. "El ser humano no florece a pesar del límite, sino a través del límite", afirmó.

Según explicó, cuando el límite se vuelve tangible, las personas pueden encontrar una nueva sabiduría y experimentar la presencia de Dios. "En los momentos en que ese límite se hace tangible podemos hallar una nueva sabiduría y experimentar la presencia del Señor", expresó.

Las advertencias del Papa sobre la droga y la corrupción

León XIV también cuestionó la idea de que las personas puedan superar todos sus límites y ser "presuntamente inmortales". En ese sentido, advirtió sobre los efectos de la droga, el dinero fácil, la violencia contra los más débiles y la impunidad derivada de la corrupción.

"Eso lo podemos constatar en realidades negativas que no nos son ajenas: en la sensación de omnipotencia que genera la droga, en el falso poder que viene del dinero fácil, en la cobarde seguridad que otorga el ejercer la violencia en los más débiles y en la impunidad que es fruto de la corrupción".

García Cuerva recordó las visitas de Francisco a Devoto

Durante el encuentro, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, evocó las visitas del papa Francisco a la cárcel de Devoto, donde celebraba la eucaristía y realizaba el lavatorio de los pies. También recordó sus palabras sobre la desigualdad como "raíz de los males sociales".

"La vida no solo se define por los errores cometidos, siempre es posible volver a levantarnos, aprender y convertirse en una persona nueva, porque Dios no se cansa de perdonar", afirmó García Cuerva.