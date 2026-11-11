Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 5 min de lectura

Los canales de noticias promediaron 7,67 puntos de rating en octubre, un 4 por ciento más que en septiembre. TN conservó el liderazgo, mientras LN+ y Canal 26 disputaron un quinto lugar cada vez más ajustado.

La audiencia de los canales de noticias creció en octubre. Entre las 7 y las 24, las señales promediaron 7,67 puntos de rating, un 4 por ciento más que en septiembre, según las mediciones de Ibope.

TN se mantuvo al frente del ranking, seguido por C5N, A24 y Crónica TV. La disputa más pareja se dio entre LN+ y Canal 26: la señal de La Nación conservó una ventaja mínima en el promedio general, aunque su competidor la superó durante toda la mañana.

TN mantuvo el liderazgo en el rating de octubre

El primer puesto de TN se sostuvo especialmente durante la mañana y el mediodía. En esa franja se destacaron las duplas de Mario Massaccesi y Paula Bernini, Guillermo Lobo y Lorena Maciel, Roxy Vázquez y Federico Seeber, además de la primera hora del programa de Eleonora Cole. La señal también reforzó las coberturas especiales, los móviles y los contenidos digitales, con periodistas como Nelson Castro y Carolina Amoroso.

De lunes a viernes, entre las 7 y las 13, TN promedió 2,70 puntos, frente a 2,02 de A24 y 1,71 de C5N. El mayor registro del canal se produjo entre las 9 y las 10, con 2,87 puntos.

C5N desplazó a A24 durante la tarde y la noche

Hasta el mediodía, A24 ocupó el segundo lugar, con Antonio Laje y Luis Novaresio entre sus principales figuras. Más tarde, C5N pasó al segundo puesto en el promedio general y se impuso entre las 16 y las 24, desde Argenzuela, con Jorge Rial, hasta el cierre de la jornada con Duro de Domar, conducido por Pablo Duggan.

En septiembre, Eduardo Feinmann había liderado por primera vez su franja de 18 a 20, con 2,27 puntos en A24. En octubre no pudo sostener ese resultado: promedió 2,04 puntos, por detrás de C5N, que alcanzó 2,23, y apenas por encima de TN, con 2,02.

La agenda política y económica marcó la cobertura

Durante octubre, la programación informativa estuvo atravesada por la pulseada entre el gobierno de Javier Milei y la oposición en el Congreso. Entre los temas centrales estuvieron el debate sobre el DNU 70, las leyes de discapacidad y de financiamiento universitario, el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, incluida la discusión sobre la continuidad de las PASO.

También tuvieron espacio las negociaciones de la Casa Rosada con los gobernadores, las internas del oficialismo y la situación económica. La desaceleración de la actividad, el valor del dólar y el riesgo país formaron parte de las principales preocupaciones. En paralelo, los canales comenzaron a preparar la cobertura de la visita del papa León XIV, que se convirtió en el gran acontecimiento periodístico de noviembre.

LN+ y Canal 26, en una disputa ajustada

Canal 26 logró superar a LN+ durante la mañana: entre las 7 y las 13 registró 0,61 puntos, frente a 0,47 de la señal de La Nación. Sin embargo, LN+ recuperó terreno por la tarde y la noche. Entre las 18 y las 24 promedió 0,76, mientras que Canal 26 obtuvo 0,52.

Los mejores resultados de LN+ se dieron entre las 19 y las 22, con Cristina Pérez, Luis Majul, Laura Di Marco y Esteban, conocido como el Pelado Trebucq. La señal también mejoró sus promedios durante los fines de semana, con Hugo Macchiavelli, Viviana Valles, Robertito Funes Ugarte y el Tucu Costa.

La mañana fue uno de los puntos fuertes de Canal 26. Su programación comienza con El Pulso, conducido por Eduardo Serenellini, continúa con Claudio Rígoli y suma a Santiago Zeyen a las 10. Entre sus figuras también están Rosario Lufrano, Paula Trápani, Andrés Repetto y Karin Kohen, con una propuesta centrada en la actualidad y la información internacional.

Crónica TV conservó el cuarto lugar

Crónica TV retuvo el cuarto puesto entre las señales informativas, con una programación enfocada en la actualidad, los policiales y los móviles en la calle. Entre sus principales figuras se encuentran Tomás Méndez, Melina Fleiderman, Germán Pampa Mónaco, Sofía Monachelli, Federico Freek y Rocki Grimaldi.

La visita del papa León XIV puso a prueba el despliegue de los canales, que modificaron sus programaciones y enviaron a sus principales conductores fuera de los estudios para seguir las actividades en Argentina, Uruguay y Perú. En total, más de 500 periodistas, conductores y técnicos de canales argentinos se acreditaron para cubrir la gira.

Los canales desplegaron equipos para la gira papal

TN informó que modificó

toda la programación para ponerla al servicio de la cobertura de la gira papal

. El canal y El Trece desplegaron. Nelson Castro y Sergio Rubin viajaron a bordo del avión del Pontífice, mientras Paula Bernini acompañó a los peregrinos en la denominada Ruta de la Fe.

También hubo equipos en Uruguay, con Gustavo Tubio y Ana Ortiz, y en Jujuy, desde donde Daniel Malnatti viajó en un micro junto a peregrinos que se dirigían a Córdoba. En esa provincia estaban Eleonora Cole y Flor Ferrero. En Buenos Aires, Guillermo Lobo cubrió la llegada del Papa a Aeroparque y Julio Bazán estuvo en Palermo.

En una de las jornadas, TN transmitió en dúplex con El Trece entre las 14 y las 20. La cobertura reunió a Nelson Castro, Dominique Metzger, Mario Massaccesi, Luis Otero, Guillermo Lobo, Valeria Sampedro, Eleonora Cole y otros periodistas de ambos canales.

C5N preparó 72 horas de transmisión, con vigilias durante la madrugada. Pamela Francescato, acreditada en el Vaticano, acompañó al Papa durante la gira, mientras Nicolás Munafo cubrió las actividades en Uruguay. El canal también desplegó equipos en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La cobertura especial de C5N del domingo tuvo distintos conductores a lo largo de la jornada. Comenzó por la mañana con Juan Amorín y Valentina Caff, continuó con Antonio Fernández Llorente y luego con Lucila.