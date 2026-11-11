Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

La Cuenta General del Ejercicio 2025 fue aprobada sin observaciones por el Tribunal de Cuentas. La provincia registró un déficit financiero de más de $313.184 millones, aunque el resultado de caja cerró con superávit.

Misiones financió el 55% de sus recursos presupuestarios de 2025 con ingresos de origen provincial, mientras que las transferencias nacionales representaron el 44,26%. Los datos forman parte de la Cuenta General del Ejercicio, aprobada sin observaciones por el Tribunal de Cuentas mediante la Sentencia 826/2026 TC.

El informe indicó que más del 55% del presupuesto se destinó a educación y salud. En el detalle de las erogaciones, Cultura y Educación concentró el 19,05% y Salud, el 16,24%.

Cómo se distribuyeron los gastos de Misiones en 2025

Administración General representó el 13,33% de los compromisos presupuestarios y Bienestar Social, el 12,68%. La categoría Otras erogaciones reunió el porcentaje más alto, con el 24,32%; incluye conceptos como amortizaciones de deuda y erogaciones figurativas.

Los recursos provinciales provinieron principalmente de impuestos como Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario, además de ingresos no tributarios. Los fondos nacionales correspondieron, sobre todo, al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos y al financiamiento educativo.

Organismos con mayor participación presupuestaria

En la administración central, las Obligaciones a cargo del Tesoro concentraron el 55,09% de los compromisos. Detrás se ubicaron el Ministerio de Hacienda, con el 9,22%; el Ministerio de Gobierno, con el 8,78%; y el Ministerio de Salud Pública, con el 5,68%.

Entre los organismos descentralizados, el Consejo General de Educación reunió el 49,62% de los compromisos y el Servicio Provincial de Enseñanza Privada (SPEPM), el 16%. En el grupo contemplado por el artículo 9 de la Ley VII N 103, el Instituto de Previsión Social (IPS) representó el 49,46% y el Parque de la Salud, el 30,23%.

Déficit financiero y superávit de caja en Misiones

La provincia cerró el ejercicio 2025 con un déficit financiero de $313.184.637.396: los recursos alcanzaron los $2,93 billones y los compromisos de gastos, los $3,45 billones. Al cierre del año, la diferencia entre disponibilidades y obligaciones pendientes fue de $461.674 millones.

Sin embargo, al considerar únicamente los pagos efectivamente realizados, el resultado de caja mostró un superávit de $126.700 millones. La Cuenta General del Ejercicio recibió la aprobación del Tribunal de Cuentas sin observaciones, mediante la Sentencia 826/2026.

El escenario estuvo condicionado por la caída de los Recursos de Origen Nacional recibidos por coparticipación federal. En noviembre de 2025, las transferencias nacionales disminuyeron un 5,1% interanual. Misiones estuvo entre las jurisdicciones menos afectadas, con una baja del 2,6%.

En ese contexto de contracción general de fondos, la provincia ajustó el gasto público un 10,3% en relación con 2023, lo que incrementó la dependencia de los recursos propios para financiar el presupuesto.