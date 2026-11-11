Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 3 min de lectura

Un informe sobre la conversación digital registró críticas al Gobierno de Javier Milei por los invitados especiales, el catering y las comodidades durante la misa de León XIV en Palermo. La controversia también alcanzó al gobierno porteño y llegó al Congreso.

La visita del papa León XIV a la Argentina quedó atravesada por una polémica que desplazó por unas horas la expectativa de una tregua política. Las imágenes de invitados en un sector exclusivo durante la misa en Palermo alimentaron cuestionamientos al Gobierno de Javier Milei y le permitieron a la oposición ganar terreno en las redes sociales.

Un informe de la consultora Ad Hoc, especializada en el análisis de la conversación digital, examinó el impacto del episodio. Según el relevamiento, la controversia por los invitados VIP se convirtió en un nuevo espacio de disputa entre el oficialismo y sus detractores, que capitalizaron las críticas a la organización de la ceremonia.

La carpa VIP y las críticas por los privilegios

La misa se realizó en el Monumento a los Españoles y reunió a más de dos millones de personas, de acuerdo con estimaciones oficiales. En el evento hubo un sector reservado para figuras del espectáculo, empresarios y dirigentes políticos, cuyas imágenes y videos circularon en redes sociales, en algunos casos publicados por los propios asistentes.

Pampita, Valeria Mazza, Yanina Latorre, Flor de la V, Marcela Tinayre y Analía Franchín fueron algunas de las figuras que participaron desde lugares exclusivos. Las publicaciones mostraron la cercanía con el altar y las instalaciones destinadas a los invitados especiales.

La presencia de una carpa con aire acondicionado, baños especiales y servicio de catering contrastó con las imágenes de fieles que habían llegado desde distintos puntos del país y aguardado durante horas. El debate dejó de enfocarse solo en la presencia de celebridades y pasó a incluir preguntas sobre quiénes habían sido invitados, cómo se habían financiado las comodidades y qué administraciones tenían responsabilidades en la organización.

Reclamos opositores y pedidos de informes

Distintos sectores de la oposición coincidieron en cuestionar los privilegios otorgados a un grupo reducido en una celebración religiosa multitudinaria. El diputado Maximiliano Ferraro propuso que los invitados VIP donaran al Cottolengo Don Orione un monto equivalente a los gastos destinados a sus atenciones durante la ceremonia.

El poder es una responsabilidad y no un privilegio ni un espacio para la frivolidad. Y más aún en un encuentro de esta característica

La discusión también llegó al Congreso, donde legisladores opositores impulsaron pedidos de informes para conocer los detalles de las contrataciones y las responsabilidades del Gobierno en la organización.

El episodio puso bajo cuestionamiento el costo de la ceremonia y la distancia entre las comodidades de los invitados especiales y el mensaje de austeridad que sostiene el Gobierno. Las críticas se apoyaron en imágenes concretas y en el contraste entre esas condiciones y las dificultades sociales mencionadas durante la visita papal.

La controversia también alcanzó al gobierno porteño

La polémica involucró además al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Jorge Macri, desde donde se habían cursado invitaciones a algunas figuras del espectáculo. El jefe de Gobierno reconoció que parte del catering no había sido necesaria, aunque negó que se tratara de un lujo desmesurado.

Las medialunas y los budines estuvieron de más

Desde el Gobierno nacional, en tanto, sostuvieron que su lista de invitados no incluía celebridades, sino autoridades y representantes institucionales.

El impacto de la visita del Papa en las redes

El análisis de Ad Hoc detectó que la conversación digital sobre el Pontífice quedó asociada a términos como Javier Milei, la economía, la discapacidad y el Cottolengo Don Orione, donde León XIV protagonizó uno de los momentos más emotivos de su paso por el país. La consultora vinculó parte de esas referencias con los discursos del Papa, en los que abordó temas económicos y sociales sensibles para la gestión libertaria.

El relevamiento también registró que la negatividad hacia Milei durante la visita papal superó su promedio habitual. Así, un acontecimiento que podía representar una oportunidad política para el Presidente terminó ligado a cuestionamientos al oficialismo y a la organización de la misa.

La controversia dejó abierto el debate sobre las responsabilidades y los gastos de la visita, y mostró cómo un acontecimiento de alcance nacional puede convertirse en un nuevo foco de confrontación política.