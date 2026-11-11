Un relevamiento nacional de Equipo Mide evaluó distintos escenarios para la primera vuelta y un eventual balotaje entre Javier Milei y Axel Kicillof. En las simulaciones, las candidaturas de Patricia Bullrich, Victoria Villarruel y Mauricio Macri modifican la distribución de votos.

Una encuesta electoral de Equipo Mide puso a prueba distintos escenarios de cara a una eventual elección presidencial y midió cómo podrían incidir las candidaturas de Patricia Bullrich, Victoria Villarruel y Mauricio Macri en las chances de reelección de Javier Milei.

El relevamiento incluyó 1.911 casos en todo el país, entrevistados entre el 28 de octubre y el 26 de noviembre. Los resultados tienen un margen de error de más o menos 2,1 por ciento.

La intención de voto por espacio y el peso del peronismo

En la medición por espacios políticos, La Libertad Avanza aparece primera con 32 por ciento. El peronismo no kirchnerista y el kirchnerismo registran 17 por ciento cada uno. Sin embargo, al sumar ambas corrientes, el apoyo peronista llega al 34 por ciento, dos puntos por encima del oficialismo.

El resto de las fuerzas se distribuye entre el PRO, con 7 por ciento; la izquierda, con 6; la UCR, con 2; y Provincias Unidas, con 1. Otro espacio reúne 4 por ciento, mientras que el voto en blanco o la decisión de no votar alcanza el mismo porcentaje. El 11 por ciento respondió que no sabe o no contesta.

Qué muestran los escenarios con Milei, Bullrich, Villarruel y Macri

En el escenario más amplio, con 11 postulantes, Milei obtiene 28 por ciento, frente al 8 por ciento de Bullrich, el 5 de Villarruel y el 3 de Macri. En conjunto, los cuatro referentes de la centro derecha suman 44 puntos. El Presidente queda cinco puntos por encima de Axel Kicillof, que alcanza el 23 por ciento.

En esa misma simulación, el gobernador bonaerense comparte votos con otros dirigentes peronistas: Sergio Massa consigue 5 por ciento, mientras que Máximo Kirchner y Juan Grabois obtienen 2 por ciento cada uno. El total de esos candidatos suma 32 puntos. Myriam Bregman llega al 7 por ciento; Maximiliano Pullaro y Facundo Manes, al 1 por ciento cada uno. Otro candidato reúne 5 por ciento, el voto en blanco o la opción de no votar, 3, y el segmento de no sabe o no contesta, 7.

La ventaja de Milei en otras simulaciones de primera vuelta

En un segundo escenario, con Milei y Bullrich como opciones de centro derecha, el Presidente obtiene 30 por ciento y la dirigente, 12. El total de ambos alcanza 42 puntos. En el espacio peronista, Kicillof registra 27 por ciento y Massa, 6, con un acumulado de 33.

En esa grilla, Bregman suma 7 por ciento; Daniel Hadad, 2; y Miguel Pichetto, 1. Otro candidato consigue 4 por ciento, mientras que el voto en blanco o la decisión de no votar llega al 5 y el no sabe o no contesta, al 6.

Una tercera simulación reduce las opciones a Milei, Kicillof, Bregman y Hadad. Allí, el Presidente obtiene 37 por ciento y aventaja por cinco puntos al gobernador, que alcanza el 32. La diputada de izquierda llega al 9 por ciento y el empresario, al 2. El voto en blanco o la opción de no votar reúne 11 por ciento, y el no sabe o no contesta, 9.

Balotaje entre Milei y Kicillof: una diferencia de tres puntos

El relevamiento también midió una eventual segunda vuelta entre Milei y Kicillof. En ese escenario, el gobernador bonaerense aparece por delante con 42 por ciento, frente al 39 del Presidente. El 12 por ciento opta por el voto en blanco o por no votar, mientras que el 7 por ciento no sabe o no contesta.

La simulación plantea una competencia cerrada y refleja el camino que buscaría la oposición: llegar a un balotaje y reunir el respaldo de quienes rechazan el rumbo del Gobierno. En 2023, Milei avanzó a una segunda vuelta y derrotó a Sergio Massa por más de 11 puntos.